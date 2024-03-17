Grand Theft Auto 6 может стать одной из самых увесистых игр в истории

Grand Theft Auto 6 дебютирует только в 2025 году, но работа над игрой, вероятно, постепенно подходит к концу. Сейчас в Интернете появилась очень интересная информация о размере игры.
В настоящее время производство игр потребляет все больше времени, ресурсов и, конечно же, дискового пространства. Такие хиты, как Call of Duty, Destiny 2, Star Wars: Jedi Survivor или Ark: Survival Evolved, могут весить более 100-150 гигабайт, и, к сожалению, мы мало что можем с этим поделать — все из-за все более чётких текстур, более детальных моделей и больших миров.
Согласно последней утечке, связанной с игрой Grand Theft Auto 6, предстоящий проект Rockstar Games может стать одним из увесистых в истории, поскольку сборка игры уже может весить около 230 гигабайт. Хотя это неудивительно. До премьеры осталось около года, так что это размер еще до оптимизации и сжатия данных, а кроме того, мы получим один из самых больших и красивых миров в истории индустрии.
пф, была статья на сайте про самые тяжелые игры:
https://www.playground.ru/misc/opinion/samye_tyazhelye_igry_v_istorii_dlya_nih_pokupali_otdelnye_diski-1653216
Microsoft Flight Simulator
Размер после скачивания всей карты 2048 Тб. Загрузка по выделенной оптоволоконной линии — 6,5 месяцев. Загрузка по витой паре — около 5,5 лет.
Интересно, будет ли дисковая версия игры, придется минимум 3 blu-ray диска запихнуть в коробку. Но учитывая современные игры, то даже при наличии дисковой версии придется еще качать 100 гб патчей, чтобы поиграть.
Вообще не вижу в этом проблему, ssd на 1тб за копейки можно взять!
1 тб мало,минимум 2
Капец еще минуса накидали, а что, вы хотели, мир в игре будет огромный и будет огромное количества мелких деталей! Все таки Rockstar и они сделают САМУЮ напичканную игру мелкими деталями. Будет ли интересная это другой вопрос, ну то что они захотят всех обогнать и захотят по выпендриваться это и так было понятно.
Почему мало? 150-200 допустим на игру такого уровня это много? я думаю она будет весить где-то чуть больше 100 гигабайт и не вижу в этом проблему. Удаляй старые игры если мало 1тб