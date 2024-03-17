Grand Theft Auto 6 может стать одной из самых увесистых игр в истории

Grand Theft Auto 6 дебютирует только в 2025 году, но работа над игрой, вероятно, постепенно подходит к концу. Сейчас в Интернете появилась очень интересная информация о размере игры.

В настоящее время производство игр потребляет все больше времени, ресурсов и, конечно же, дискового пространства. Такие хиты, как Call of Duty, Destiny 2, Star Wars: Jedi Survivor или Ark: Survival Evolved, могут весить более 100-150 гигабайт, и, к сожалению, мы мало что можем с этим поделать — все из-за все более чётких текстур, более детальных моделей и больших миров.

Согласно последней утечке, связанной с игрой Grand Theft Auto 6, предстоящий проект Rockstar Games может стать одним из увесистых в истории, поскольку сборка игры уже может весить около 230 гигабайт. Хотя это неудивительно. До премьеры осталось около года, так что это размер еще до оптимизации и сжатия данных, а кроме того, мы получим один из самых больших и красивых миров в истории индустрии.