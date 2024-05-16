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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 601 оценка

Grand Theft Auto VI выйдет и на ПК. Это выяснилось благодаря сотруднику Rockstar Games

Gruz_
Новости

Когда Rockstar Games представила первый трейлер Grand Theft Auto VI, то подтвердила, что игра с открытым миром выйдет только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а ПК останется в стороне. На данный момент Rockstar Games ничего не говорила о ПК-версии игры, но недавнее находка раз и навсегда доказывает, что она существует, хотя и может выйти только после релиза на консолях.

Эта информация была найдена в профиле МакКензи Эллиотт (McKenzie Elliott), которая является руководителем отдела продуктов для PC Game Launcher в Rockstar Games. На фото в профиле есть и упоминание о GTA VI.

Rockstar Games уже давно выпускает свои игры сначала на консолях, а затем, спустя некоторое время, на ПК. Два ярких примера - Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Однако есть одна игра, которая еще не была официально выпущена на ПК, - это первая Red Dead Redemption, но, согласно новым слухам, игра может быть анонсирована для этой платформы в самое ближайшее время.

Что касается Grand Theft Auto VI, то ее выход запланирован на 2025 год для PS5 и Xbox Series S|X.

31
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
borsic

Конечно выйдет, ещё и не один раз. Они деньги соберут похлеще чем с пятёрки.

23
samosan

Что она выйдет,было 100% ясно,доход от онлайна на пк значителен.Вопрос лишь в том,когда именно,её могут как сразу с консольной версией выпустить,так и на пару лет задержать.

9
Lvinomord

Они никогда не выпустят одновременно. Все сделают как обычно.Как в известном стихотворении:

Полоскала по старинке бабка в проруби простынки.....

-1
Ang Dark

ХерасЕ открытие какое ...

7
Twitch Stream Moments

Да ладно, а мы не знали прикиньте вот это тариф БАЯНИЩЕ мы подключили, автор статьи удивил конкретно тут дураки сидят и не знаю, что гта 6 на пк выйдет, и чтоб есть такая игра омг не раньше 27 года на пк выйдет сколько 5 часть переносили раза 7 если не больше

5
DenisVTR

Если в 2025 выйдет какой 2027?
Максимум 2026 и не надо тут про gta5 втирать.GTA5 вышла как раз и консоли новые вышли, поэтому там такой промежуток был, плюс это не обычный порт с консолей а именно переиздание с весомыми ништяками. Тут не консолей новых нет ещё на горизонте, как и ништяков глобальных втюхивать, максимум трассировку пути прикрутят но чёт сомневаюсь что на это уйдёт уйма времени и ради неё будут задерживать ПК версию. А с учётом что творят те же майки со своей консолью не удивлюсь если постараются сразу на ПК выкатить, так как бокс сейчас довольно слабая платформа, а с ПК гарантированно хорошее бабло плюс онлайн.

1
Glukinc

Секрет Полишинеля, вопрос через сколько? 6 мес. - 24 мес.?

2
Krio_ru

Я чего то суть новости не понял. И так было понятно что она выйдет на ПК, но чуть позже. Новость это же и говорит…

2
Gelyr

Новости которые мы заслужили? , Rockstar вроде всегда выпускала игры на ПК, но с задержкой.

1
spaMER_ID

Ну, не всегда.

1
Gelyr spaMER_ID

Основные так сказать, сейчас вроде готовят порт red dead redemption 1. Очень жду так как в своё время пропустил на консолях.

0
XpressV Gelyr

RDR1 спустя 14 лет...спасибо, уже не надо. Кто хотел прошёл ещё тогда или на эмуляторе поиграл. А сейчас игра морально устарела. После RDR2 выглядит и играется очень плохо

0
BAZKIN

Да ладно

1
JohnTornton

так выйдет, но через время

у роков все игры были сперва на соснолях

0
Danrock

Новость: GTA 6 всё-таки выйдет! Глубокий инсайдинг. Новостники - вы лучшие

0
UndeniableDzvinka

Выйдет жесткое mmorpg pvp online

0
MadDarkGuard

Теперь осталось пройти предыдущие части))

0
Relaxy

графоний всё равно будет лютый ( не уверена на 100% но поговаривали что там видео будет от 4 до 12 требовать)))если это так то 1060 будет тяжко

0
hixxx

Ты издеваешься 1060 использовать в ГТА6? :D Вряд ли 2060 потянет, а ты про 1060

2
prowkan

Woman спалила контору.

0
serguna-1976

МакКензи Иванов xDDDDD

0
Dj Dorf

После 5-8 лет выхода на гов ноконсоли а потом и пк да

0
askazanov

Естественно выйдет!!! Они же на Сони, которым пофиг на бабосики ))))))

0
CTELC D.R.

"Никто не подозревал и даже не надеялся"...

0
Smalko

Вау как неожиданно, никогда такого не было и вот опять :/

0
Demitshur

Основная платформа для гта.

0
Crystal Lion

Но 180 стран конечно же её не увидят! )))
Рофлю)

0
HuskyRescue

Так вопрос не стоит в том, выйдет ли она на ПК, вопрос стоит в том, выйдет ли она на ПК одновременно с консолями или нет, лол.

0
Brokenskull

Спасибо капитан очевидность

0
XpressV

Инфа, безусловно, позитивная. Но ничего нового не узнали. Знать бы сроки, сразу ли она выйдет с консольными версиями или через какое-то время? И через какое!?

0
Пользователь ВКонтакте

да ладно // Денис Лежепеков

-5