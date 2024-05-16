Grand Theft Auto VI выйдет и на ПК. Это выяснилось благодаря сотруднику Rockstar Games

Когда Rockstar Games представила первый трейлер Grand Theft Auto VI, то подтвердила, что игра с открытым миром выйдет только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а ПК останется в стороне. На данный момент Rockstar Games ничего не говорила о ПК-версии игры, но недавнее находка раз и навсегда доказывает, что она существует, хотя и может выйти только после релиза на консолях.
Эта информация была найдена в профиле МакКензи Эллиотт (McKenzie Elliott), которая является руководителем отдела продуктов для PC Game Launcher в Rockstar Games. На фото в профиле есть и упоминание о GTA VI.
Rockstar Games уже давно выпускает свои игры сначала на консолях, а затем, спустя некоторое время, на ПК. Два ярких примера - Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Однако есть одна игра, которая еще не была официально выпущена на ПК, - это первая Red Dead Redemption, но, согласно новым слухам, игра может быть анонсирована для этой платформы в самое ближайшее время.
Что касается Grand Theft Auto VI, то ее выход запланирован на 2025 год для PS5 и Xbox Series S|X.
Конечно выйдет, ещё и не один раз. Они деньги соберут похлеще чем с пятёрки.
Что она выйдет,было 100% ясно,доход от онлайна на пк значителен.Вопрос лишь в том,когда именно,её могут как сразу с консольной версией выпустить,так и на пару лет задержать.
Они никогда не выпустят одновременно. Все сделают как обычно.Как в известном стихотворении:
Полоскала по старинке бабка в проруби простынки.....
ХерасЕ открытие какое ...
Да ладно, а мы не знали прикиньте вот это тариф БАЯНИЩЕ мы подключили, автор статьи удивил конкретно тут дураки сидят и не знаю, что гта 6 на пк выйдет, и чтоб есть такая игра омг не раньше 27 года на пк выйдет сколько 5 часть переносили раза 7 если не больше
Если в 2025 выйдет какой 2027?
Максимум 2026 и не надо тут про gta5 втирать.GTA5 вышла как раз и консоли новые вышли, поэтому там такой промежуток был, плюс это не обычный порт с консолей а именно переиздание с весомыми ништяками. Тут не консолей новых нет ещё на горизонте, как и ништяков глобальных втюхивать, максимум трассировку пути прикрутят но чёт сомневаюсь что на это уйдёт уйма времени и ради неё будут задерживать ПК версию. А с учётом что творят те же майки со своей консолью не удивлюсь если постараются сразу на ПК выкатить, так как бокс сейчас довольно слабая платформа, а с ПК гарантированно хорошее бабло плюс онлайн.
Секрет Полишинеля, вопрос через сколько? 6 мес. - 24 мес.?
Я чего то суть новости не понял. И так было понятно что она выйдет на ПК, но чуть позже. Новость это же и говорит…
Новости которые мы заслужили? , Rockstar вроде всегда выпускала игры на ПК, но с задержкой.
Ну, не всегда.
Основные так сказать, сейчас вроде готовят порт red dead redemption 1. Очень жду так как в своё время пропустил на консолях.
RDR1 спустя 14 лет...спасибо, уже не надо. Кто хотел прошёл ещё тогда или на эмуляторе поиграл. А сейчас игра морально устарела. После RDR2 выглядит и играется очень плохо
Да ладно
так выйдет, но через время
у роков все игры были сперва на соснолях
Новость: GTA 6 всё-таки выйдет! Глубокий инсайдинг. Новостники - вы лучшие
Выйдет жесткое mmorpg pvp online
Теперь осталось пройти предыдущие части))
графоний всё равно будет лютый ( не уверена на 100% но поговаривали что там видео будет от 4 до 12 требовать)))если это так то 1060 будет тяжко
Ты издеваешься 1060 использовать в ГТА6? :D Вряд ли 2060 потянет, а ты про 1060
Woman спалила контору.
МакКензи Иванов xDDDDD
После 5-8 лет выхода на гов ноконсоли а потом и пк да
Естественно выйдет!!! Они же на Сони, которым пофиг на бабосики ))))))
"Никто не подозревал и даже не надеялся"...
Вау как неожиданно, никогда такого не было и вот опять :/
Основная платформа для гта.
Но 180 стран конечно же её не увидят! )))
Рофлю)
Так вопрос не стоит в том, выйдет ли она на ПК, вопрос стоит в том, выйдет ли она на ПК одновременно с консолями или нет, лол.
Спасибо капитан очевидность
Инфа, безусловно, позитивная. Но ничего нового не узнали. Знать бы сроки, сразу ли она выйдет с консольными версиями или через какое-то время? И через какое!?
да ладно // Денис Лежепеков