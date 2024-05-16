Grand Theft Auto VI выйдет и на ПК. Это выяснилось благодаря сотруднику Rockstar Games

Когда Rockstar Games представила первый трейлер Grand Theft Auto VI, то подтвердила, что игра с открытым миром выйдет только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а ПК останется в стороне. На данный момент Rockstar Games ничего не говорила о ПК-версии игры, но недавнее находка раз и навсегда доказывает, что она существует, хотя и может выйти только после релиза на консолях.

Эта информация была найдена в профиле МакКензи Эллиотт (McKenzie Elliott), которая является руководителем отдела продуктов для PC Game Launcher в Rockstar Games. На фото в профиле есть и упоминание о GTA VI.

Rockstar Games уже давно выпускает свои игры сначала на консолях, а затем, спустя некоторое время, на ПК. Два ярких примера - Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Однако есть одна игра, которая еще не была официально выпущена на ПК, - это первая Red Dead Redemption, но, согласно новым слухам, игра может быть анонсирована для этой платформы в самое ближайшее время.

Что касается Grand Theft Auto VI, то ее выход запланирован на 2025 год для PS5 и Xbox Series S|X.