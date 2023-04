GTA 6 может быть анонсирована 17 мая ©

GTA 6, долгожданная следующая часть серии Grand Theft Auto, как сообщается, находится в разработке и может быть анонсирована материнской компанией Rockstar Games, Take Two, 17 мая, согласно многочисленным заявлениям из игровой индустрии. Именно в этот день Rockstar будет отмечать 10 лет с момента появления GTA 5 в магазинах всего мира, а также проведут традиционную встречу для инвесторов. Фанаты с нетерпением ждали новостей о новой игре, и если эти сообщения верны, то анонс может окончательно подтвердить ее выход.



Недавний твит HipHopGamer, в котором он сфотографировался с генеральным директором Take Two Штраусом Зельником, содержал ряд бессвязных предложений. Однако среди этой путаницы он также упомянул, что "Grand Theft Auto 6 запомнится навсегда". Это привело к предположениям, что HipHopGamer может обладать инсайдерской информацией об игре или даже быть причастным к ней в каком-то качестве, что вызвало волнение среди геймеров, с нетерпением ожидающих выхода GTA 6.



Tez2, известный инсайдер с послужным списком утечек информации о Rockstar Games, недавно намекнул, что в ежегодном летнем обновлении для GTA Online могут появиться тизеры о долгожданной GTA 6, которая также стилизована под GTA VI.



На протяжении многих лет игровое сообщество с нетерпением ожидает выхода новой GTA, особенно после захватывающей GTA 5, вышедшей десять лет назад. По мере того, как ожидание новой игры продолжается, спекуляции становятся все более частыми, а любые потенциальные подсказки о GTA 6 внимательно изучаются и препарируются фанатами.