GTA 6 планируется к релизу весной 2025 года, несмотря на слухи о переносе игры на 2026 год

По словам известного игрового журналиста Тома Хендерсона, студия Rockstar Games все еще планирует выпустить Grand Theft Auto 6 в первом квартале 2025 года. Ранее сайт Kotaku, ссылаясь на свои источники, сообщал о том, что студия Rockstar сталкивается с задержками в разработке Grand Theft Auto 6 из-за проблем с возвращением сотрудников в офисы и возможных случаев переработок .
Однако, согласно информации Тома Хендерсона, эти слухи были опровергнуты. Развитие Grand Theft Auto 6 продолжается в соответствии с планами, подтвержденными финансовыми ожиданиями материнской компании Take-Two на фискальный 2025 год , который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.
Слухи на слухи, неплохо
На ПК же все равно не будет сначала, что слюни пускать.
Одна из причин по которым я лично забью на проект. Тупо из принципа.Все меняется,в ту же 5 народ прилично играет, а они как 40 лет назад - не не не - вы молча сидите и ждите своей очереди.....так что и я тоже не не не.... Они ничего не потеряют если я игру не куплю и я ничего не потеряю - по итогу все довольны.
Нее, я то может надеюсь поиграю, если бабки будут на PS5 pro, ради такой игры может и стоит раскошелится, как я помню ps3 купил в 13 году чтоб GTA 5 заценить, хотя и не только, на ПК то она вышла только в 15-ом.
Да, тем самым затянуть разработку еще на пару лет, ради ПК-нищебродов, которые тупо спиратят или заоффлайнят. Гениально!
А у меня был самый жёсткий облом в жизни с 5 ГТА - тоже не дождался 5 на ПК и купил её сразу с PS3 (консоль на 12 ГБ - это важно) Поиграл немного, мне игра не понравилась и мало того, закончились эти 12 ГБ на обновлениях, так Сони мне прислало письмо о том, что мне нужно купить HDD на 250 ещё. Я ей в письме таких слов в ответ написал,что у самого глаза даже заслезились.И кончено игру сразу анонсировали на ПК. В итоге выставил консоль и игру на Авито и соответственно просрал бабки. Когда вышла игра на ПК, то тоже сразу купил - был уверен на 100% , что игра не зашла мне именно из за консоли.Как же к меня сгорел пердак, когда я понял, что дело было не только в консоли,но ужк поздно было пить боржоми..... особенно учитывая тот факт, что я игру по глупости купил 2 раза - в Стим и на дисках.......)
Мне лично плевать - даже пиратку не собираюсь качать . Посмотрю на стриме и мне норм будет.
Может доживу...
все должны дожить до нее!!!
По одним слухам, другие слухи являются всего лишь слухами...
Я бы не исключал возможность выхода игры и в 2029-2030 гг.
Бред несут котаку
Надеемся что так и будет, что не будет переноса на осень 2025
А ты пойди и скажи тем, кто тебе бабки выписывает, что есть сложности - быстро заменят на того, кто такого не будет говорить. А сложности никуда не денутся:)
В индустрии полно историй, когда ожидания "заказчика" тщательно оберегаются от столкновения с реалиями разработки, лишь бы не прикрыли отделы или весь проект.
В апреле или мае будет финансовый созыв take-two, если их планы на 2025 фискальный год останутся прежними, то игра выйдет до 31 марта 2025, ведь 31 марта заканчивается 25 фискальный год.
Опять на превью пихают нейросеточную картинку...
Круто чё!!! А так вообще пускай делают, неторопятся! Нам нужно качество!)
100% будет перенос
не каркай сплюнь
зачем, выпустят сырой огрызок, потом патчами допилят, как и все нынешние игры
Так же думаю, перенесут на осень 2025 года
Баба Ванга сказала?