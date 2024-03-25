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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 532 оценки

GTA 6 планируется к релизу весной 2025 года, несмотря на слухи о переносе игры на 2026 год

KAMA33
Новости

По словам известного игрового журналиста Тома Хендерсона, студия Rockstar Games все еще планирует выпустить Grand Theft Auto 6 в первом квартале 2025 года. Ранее сайт Kotaku, ссылаясь на свои источники, сообщал о том, что студия Rockstar сталкивается с задержками в разработке Grand Theft Auto 6 из-за проблем с возвращением сотрудников в офисы и возможных случаев переработок .

Однако, согласно информации Тома Хендерсона, эти слухи были опровергнуты. Развитие Grand Theft Auto 6 продолжается в соответствии с планами, подтвержденными финансовыми ожиданиями материнской компании Take-Two на фискальный 2025 год , который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.

19
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Hawler

Слухи на слухи, неплохо

11
DEDGAMER

На ПК же все равно не будет сначала, что слюни пускать.

5
Lvinomord

Одна из причин по которым я лично забью на проект. Тупо из принципа.Все меняется,в ту же 5 народ прилично играет, а они как 40 лет назад - не не не - вы молча сидите и ждите своей очереди.....так что и я тоже не не не.... Они ничего не потеряют если я игру не куплю и я ничего не потеряю - по итогу все довольны.

0
DEDGAMER Lvinomord

Нее, я то может надеюсь поиграю, если бабки будут на PS5 pro, ради такой игры может и стоит раскошелится, как я помню ps3 купил в 13 году чтоб GTA 5 заценить, хотя и не только, на ПК то она вышла только в 15-ом.

1
Миханик Шестеренкин Lvinomord

Да, тем самым затянуть разработку еще на пару лет, ради ПК-нищебродов, которые тупо спиратят или заоффлайнят. Гениально!

0
Lvinomord DEDGAMER

А у меня был самый жёсткий облом в жизни с 5 ГТА - тоже не дождался 5 на ПК и купил её сразу с PS3 (консоль на 12 ГБ - это важно) Поиграл немного, мне игра не понравилась и мало того, закончились эти 12 ГБ на обновлениях, так Сони мне прислало письмо о том, что мне нужно купить HDD на 250 ещё. Я ей в письме таких слов в ответ написал,что у самого глаза даже заслезились.И кончено игру сразу анонсировали на ПК. В итоге выставил консоль и игру на Авито и соответственно просрал бабки. Когда вышла игра на ПК, то тоже сразу купил - был уверен на 100% , что игра не зашла мне именно из за консоли.Как же к меня сгорел пердак, когда я понял, что дело было не только в консоли,но ужк поздно было пить боржоми..... особенно учитывая тот факт, что я игру по глупости купил 2 раза - в Стим и на дисках.......)

0
Lvinomord Миханик Шестеренкин

Мне лично плевать - даже пиратку не собираюсь качать . Посмотрю на стриме и мне норм будет.

0
Kolyambus

Может доживу...

4
Andrey Vic

все должны дожить до нее!!!

1
BrokVud

По одним слухам, другие слухи являются всего лишь слухами...

3
Tiger Goose

Я бы не исключал возможность выхода игры и в 2029-2030 гг.

2
NegativePolygon

Бред несут котаку

1
Andrey Vic

Надеемся что так и будет, что не будет переноса на осень 2025

1
Аристов--Черный
в соответствии с планами, подтвержденными финансовыми ожиданиями материнской компании Take-Two

А ты пойди и скажи тем, кто тебе бабки выписывает, что есть сложности - быстро заменят на того, кто такого не будет говорить. А сложности никуда не денутся:)

В индустрии полно историй, когда ожидания "заказчика" тщательно оберегаются от столкновения с реалиями разработки, лишь бы не прикрыли отделы или весь проект.

0
GayFish

В апреле или мае будет финансовый созыв take-two, если их планы на 2025 фискальный год останутся прежними, то игра выйдет до 31 марта 2025, ведь 31 марта заканчивается 25 фискальный год.

0
BDmitriy

Опять на превью пихают нейросеточную картинку...

0
askazanov

Круто чё!!! А так вообще пускай делают, неторопятся! Нам нужно качество!)

0
Дядя Бoгдан

100% будет перенос

-2
Русик_96

не каркай сплюнь

0
r23dom

зачем, выпустят сырой огрызок, потом патчами допилят, как и все нынешние игры

0
Gelyr

Так же думаю, перенесут на осень 2025 года

-1
Миханик Шестеренкин

Баба Ванга сказала?

0