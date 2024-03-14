Художник из Marvel опубликовал крутой арт с главными героями GTA 6 и персонажами из прошлых частей

Иллюстратор из Marvel, Патрик Браун, который стоял за созданием современного дизайна таких культовых героев, как Человек-паук, Росомаха и многих других, обратил внимание на серию Grand Theft Auto. В частности, его привлек недавний анонс новой GTA 6 и дебютный трейлер, где нам наконец-то показали двух главных героев. Художник в своей новой работе решил объединить их вместе с ключевыми персонажами прошлых частей.

На этом крутом арте вы можете увидеть всех главных героев из последних номерных частей серии Grand Theft Auto. Начиная с Нико Беллика из GTA 4, продолжая с Майклом, Франклином и Тревором из GTA 5, художник вывел на передний план персонажей из новой игры: Люси и Джейсона.

Как оказалось, Патрик Браун уже не первый раз посвящает свою работу GTA. Еще в 2012 году, тогда в преддверии релиза GTA 5, он опубликовал похожий арт с изображением ключевых героев франшизы. По словам художника, он не собирается останавливаться на этом и уже работает над артом, где будут представлены все известные герои Grand Theft Auto.

Что касается самой GTA 6, выход игры намечен на 2025 год. Согласно последним слухам, в игре будет парное оружие в стиле RDR2, возможность использовать домкрат для машины и баскетбол.