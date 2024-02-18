Инсайдер: GTA VI будет более жестокая, чем прошлые части

Инсайдер, предсказавший наличие песни Love Is A Long Road от Тома Петти в трейлере GTA VI, поделился новыми подробностями о грядущей шестой части серии.
По данным источника, в GTA VI появится механика стрельбы с двух рук одновременно, а игрокам станет сложнее угонять автомобили NPC. Кроме того, добавят возможность сыграть в баскетбол 3х3.
Инсайдер также заявил, что Rockstar сделает так, чтобы внутриигровые закаты сияли разными цветами. Крови и расчленёнки в GTA VI будет ещё больше, чем в предыдущих частях.
Релиз GTA VI состоится в 2025 году. Точную дату разработчики ещё не раскрыли. Тайтл сразу же выпустят на PlayStation 5 и Xbox Series. О ПК-версии пока нет информации.
кто бы сомневался в рокстар!!!
Да развергнется же царство преисподне на земле.
жестче, чем 4 часть? ну нет)
Жестокая? это хорошо, я устал от этих телячьих нежностей, спасибо, слався вильзивулф.
Может разрешат сжигать гей клубы и парады и бить хлебала фемкам на улицах..
Наверно расчлененка будет как в Рдр2
Расчленённые малолетние негритосы, услада для глас.
На небе только и разговоров, что о GTA VI...
Жёсткое гей-порно без смазки?
Жестокое истребление мерзких белых цисгендерных...?
И чёрных.
Зная современную рокстар, чёрным выдадут неуязвимость.
Бить негров - всегда
Особенно малолетних чёрных негров, вернём чёрных в рабство.