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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 454 оценки

Инсайдер: GTA VI будет более жестокая, чем прошлые части

Simple Jack
Новости

Инсайдер, предсказавший наличие песни Love Is A Long Road от Тома Петти в трейлере GTA VI, поделился новыми подробностями о грядущей шестой части серии.

По данным источника, в GTA VI появится механика стрельбы с двух рук одновременно, а игрокам станет сложнее угонять автомобили NPC. Кроме того, добавят возможность сыграть в баскетбол 3х3.

Инсайдер также заявил, что Rockstar сделает так, чтобы внутриигровые закаты сияли разными цветами. Крови и расчленёнки в GTA VI будет ещё больше, чем в предыдущих частях.

Релиз GTA VI состоится в 2025 году. Точную дату разработчики ещё не раскрыли. Тайтл сразу же выпустят на PlayStation 5 и Xbox Series. О ПК-версии пока нет информации.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
yamakasi88

кто бы сомневался в рокстар!!!

1
SAW112

Да развергнется же царство преисподне на земле.

0
shit again

жестче, чем 4 часть? ну нет)

0
SAW112

Жестокая? это хорошо, я устал от этих телячьих нежностей, спасибо, слався вильзивулф.

0
Петр Стрельцов

Может разрешат сжигать гей клубы и парады и бить хлебала фемкам на улицах..

0
RTYWD

Наверно расчлененка будет как в Рдр2

-1
SAW112

Расчленённые малолетние негритосы, услада для глас.

0
Floww

На небе только и разговоров, что о GTA VI...

-1
rewgerg43252

Жёсткое гей-порно без смазки?
Жестокое истребление мерзких белых цисгендерных...?

-2
SAW112

И чёрных.

0
rewgerg43252 SAW112

Зная современную рокстар, чёрным выдадут неуязвимость.

0
Ольга Бузова

Бить негров - всегда

-2
SAW112

Особенно малолетних чёрных негров, вернём чёрных в рабство.

0