Инсайдер: GTA VI будет более жестокая, чем прошлые части

Инсайдер, предсказавший наличие песни Love Is A Long Road от Тома Петти в трейлере GTA VI, поделился новыми подробностями о грядущей шестой части серии.

По данным источника, в GTA VI появится механика стрельбы с двух рук одновременно, а игрокам станет сложнее угонять автомобили NPC. Кроме того, добавят возможность сыграть в баскетбол 3х3.

Инсайдер также заявил, что Rockstar сделает так, чтобы внутриигровые закаты сияли разными цветами. Крови и расчленёнки в GTA VI будет ещё больше, чем в предыдущих частях.

Релиз GTA VI состоится в 2025 году. Точную дату разработчики ещё не раскрыли. Тайтл сразу же выпустят на PlayStation 5 и Xbox Series. О ПК-версии пока нет информации.