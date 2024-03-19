Инсайдер озвучил сроки выхода GTA 6 и назвал дату выхода второго трейлера

После зимних отпусков в сети стали активнее обсуждать различные слухи о предстоящем Grand Theft Auto 6. Разработчики из студии Rockstar Games по-прежнему не озвучили дату выхода игры, но все больше представителей СМИ предполагают релиз в 2025 году. Сегодня эту информацию подтвердил один из самых надежных инсайдеров, который дал точное описание дебютного трейлера. Вместе с этим он поделился дополнительной информацией о планах авторов по продвижению новой части знаменитой серии.
Автором сегодняшней утечки выступил пользователь с ником Dyllie, который уже был довольно точен в своих предсказаниях, когда случился слив информации о первом трейлере GTA 6. Тем не менее, он отметил, что на этот раз у него нет надежного источника внутри студии Rockstar, поэтому озвученная информация может быть устаревшей или в любой момент измениться. Итак, по данным инсайдеров, студия Rockstar Games намерена выпустить GTA 6 в первом квартале 2025 года. Внутренняя дата релиза игры установлена на январь или февраль следующего года, однако окончательные сроки выхода будут известны только после тщательного тестирования.
Как отмечает инсайдер, процесс разработки GTA 6 в целом находится уже на завершающей стадии. Команда занята полировкой открытого мира и тестированием игровых механик. В Rockstar оптимистично настроены на сроки окончания разработки, поэтому собираются уже в ближайшее время представить второй трейлер. По данным того же Dyllie, новый ролик должен выйти уже 2 апреля и будет посвящен демонстрации открытого мира.
ну, тут два варианта - либо весна 2025(апрель-май), либо осень 2025(сентябрь-октябрь) - релизные окна у них обычно в этих промежутках
18 или 25 марта она выйдет, а не в апреле или мае.
сказал как отрезал, оч убедительно и держи в курсе
В конце этого лета! В 14 20 по МСК. Числа 20-21.
Завтра
Для PS2 уже вышел
Как и любая другая новость в данный момент по GTA - ни о чем. Лишь бы лайки заработать и статус «Инсайдера», высказав очевидные вещи 😉
Можешь просто не смотреть за новостями и не портить своим мытьём жизнь другим. А ты здесь для чего, чтобы оставить свой тупой отзыв.
он изложил факт, а ты порвался на правду. Так и кто из вас нытик?
То есть если кто-то открывает тебе глаза на правду, то это сразу нитье? Тогда давай ты можешь жить во своем воображении
Они сейчас потестируют, и если багов не будет, выпустят этим летом. Да! У меня друг в рокстаре работает, сказал.
А у меня папа с главным разработчиком работает. Он мне диск дал, я уже играю
А мой брат, выкупил всё что означает Гта(фейк)
жаль тех кто будет играть в неё в 30 фпс на текущих консолях
Хорошо если стабильные 30, а не рваные 30
Так пс5 про специально под выход ГТА 6 и выпускают
И будут мыльные 60 fps с этой генерацией кадров
Жаль тех кто будет проходить ее на you tube ну или ждать релиза 2-3 года а после через костыли пытаться запустить на своих PC с 1060 на борту
не переживай к тому времени уже будут 5060 и 6060 которые её легко потянут в 120 фпс
значит на пк в 2026
НЕТ, купи консоль
Хахаха! Продаёшь что ли?
не люблю бета тесты
Круто. Но они могли уделить 2 минутки своего времени не напрягая мозги, досмотреть трейлер игры до конца и увидеть дату выхода
Вот да! Я с этого вообще выпал :) такие классные инсайдеры🤣 так наверное старались узнать в каком году выйдет
Так это на консолях, докиньте годик для ПК.
ГТА5 на ПК вышла через 2 года
"информация может быть устаревшей или в любой момент измениться" - Я Вам сообщил, но за инфу не ручаюсь. Это так называется...
Уже в следующем году.. а консоли не успели стать мощнее.. и как играть будут люди? Слайдшоу смотреть? Или гта 6 пюрэ?))
Так PS5Pro до конца этого года выходит, как раз к релизу гта😎
Потенциал еще не максимально расскрыт, невозможно предугадать потенциал консолей. Когда вышел PS3 никто не думал что она когда нибудь потянет The Last Of Us или GTA 5. Так было и со PS1, все ждали обычные 3D игры как Alone in the Dark или Virtua Fighter, но получили игры горазда лучше.
Нарастает хайп, я представляю какой он будет перед релизом, тем более я так понимаю, она выйдет сперва только на консолях, ps5 pro просто сметут с полок магазинов)
Схрена ли? Все части этой серии выходили в октябре - ноябре
Четверка выходила в апреле
Опять мешочники постят воду от доморощенных Ванг.
А почему в жанре написано, что эта игра от первого лица?
в году 2016-2017 видел на просторах интернета, что некий инсайдер сказал, что gta6 будет только от 1 лица
Ясно)) Не люблю играть от первого лица)))
Всех, кто называет себя "инсайдер", пора отлавливать и сажать в комнату с мягкими стенами
если подумать, то она выйдет между тем и етим!
Надеюсь что выйдет максимально позже, я хочу успеть купить консоль актуального поколения
Может я как-то не правильно понял, но ведь дата релиза указана в конце трейлера ГТА 6
А в чём новость? Прочитал два раза, новой информации так и нет, высосанная из пальца хрень по типу: "может да, а может нет, а может пошёл ты?"
Лехер все знает он поведает )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Выпустят осенью как все свои игры, тем более смысл торопиться 12 лет ждали и ещё подождут
Интересно, а не станет ли эта GTA последней в HD-вселенной? В предыдущей 3D-вселенной вышло 3 основных игры, а эта станет третьей в HD -вселенной. Аналогия напрашивается...
Если так, то что они задумают дальше?
значит будет full HD вселенная
3д вселенная это игры выходящие на пс2 (тройка,вайс,сан, сторизы)
Хд вселенная это игры выходящие на пс3 (четверка,пятерка)
А 6 гта это не ХД вселенная , она далеко уже ушла))) это ультра4кХД вселеная)))
"Пост HD ультра мета-вселенная, с витамином С"
2k вселенную, либо вкинут 2 города Лас Вентурас и Сан Фиерро и допилят HD вселенную, а уже потом начнут новую трилогию
У игровой фигура лучше. Не люблю узкую талию и слишком широкие бедра. Как насекомое
А Кто-то реально ждёт эту срань?
ТЫ
О Нетакусик, мельчаете😅
ждёт даже президент США Джерри Байден, чтобы посмотреть на оооогромные сиськи этой латиноамериканки.