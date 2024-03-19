Инсайдер озвучил сроки выхода GTA 6 и назвал дату выхода второго трейлера

После зимних отпусков в сети стали активнее обсуждать различные слухи о предстоящем Grand Theft Auto 6. Разработчики из студии Rockstar Games по-прежнему не озвучили дату выхода игры, но все больше представителей СМИ предполагают релиз в 2025 году. Сегодня эту информацию подтвердил один из самых надежных инсайдеров, который дал точное описание дебютного трейлера. Вместе с этим он поделился дополнительной информацией о планах авторов по продвижению новой части знаменитой серии.

Автором сегодняшней утечки выступил пользователь с ником Dyllie, который уже был довольно точен в своих предсказаниях, когда случился слив информации о первом трейлере GTA 6. Тем не менее, он отметил, что на этот раз у него нет надежного источника внутри студии Rockstar, поэтому озвученная информация может быть устаревшей или в любой момент измениться. Итак, по данным инсайдеров, студия Rockstar Games намерена выпустить GTA 6 в первом квартале 2025 года. Внутренняя дата релиза игры установлена на январь или февраль следующего года, однако окончательные сроки выхода будут известны только после тщательного тестирования.

Как отмечает инсайдер, процесс разработки GTA 6 в целом находится уже на завершающей стадии. Команда занята полировкой открытого мира и тестированием игровых механик. В Rockstar оптимистично настроены на сроки окончания разработки, поэтому собираются уже в ближайшее время представить второй трейлер. По данным того же Dyllie, новый ролик должен выйти уже 2 апреля и будет посвящен демонстрации открытого мира.