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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 512 оценок

Инсайдер озвучил сроки выхода GTA 6 и назвал дату выхода второго трейлера

Gutsz
Новости

После зимних отпусков в сети стали активнее обсуждать различные слухи о предстоящем Grand Theft Auto 6. Разработчики из студии Rockstar Games по-прежнему не озвучили дату выхода игры, но все больше представителей СМИ предполагают релиз в 2025 году. Сегодня эту информацию подтвердил один из самых надежных инсайдеров, который дал точное описание дебютного трейлера. Вместе с этим он поделился дополнительной информацией о планах авторов по продвижению новой части знаменитой серии.

Автором сегодняшней утечки выступил пользователь с ником Dyllie, который уже был довольно точен в своих предсказаниях, когда случился слив информации о первом трейлере GTA 6. Тем не менее, он отметил, что на этот раз у него нет надежного источника внутри студии Rockstar, поэтому озвученная информация может быть устаревшей или в любой момент измениться. Итак, по данным инсайдеров, студия Rockstar Games намерена выпустить GTA 6 в первом квартале 2025 года. Внутренняя дата релиза игры установлена на январь или февраль следующего года, однако окончательные сроки выхода будут известны только после тщательного тестирования.

Как отмечает инсайдер, процесс разработки GTA 6 в целом находится уже на завершающей стадии. Команда занята полировкой открытого мира и тестированием игровых механик. В Rockstar оптимистично настроены на сроки окончания разработки, поэтому собираются уже в ближайшее время представить второй трейлер. По данным того же Dyllie, новый ролик должен выйти уже 2 апреля и будет посвящен демонстрации открытого мира.

76
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
fforimen

ну, тут два варианта - либо весна 2025(апрель-май), либо осень 2025(сентябрь-октябрь) - релизные окна у них обычно в этих промежутках

38
GallantLoki

18 или 25 марта она выйдет, а не в апреле или мае.

3
fforimen GallantLoki

сказал как отрезал, оч убедительно и держи в курсе

8
ПетроНепетро

В конце этого лета! В 14 20 по МСК. Числа 20-21.

1
fforimen ПетроНепетро

Завтра

1
t830x

Для PS2 уже вышел

15
Nimlis

Как и любая другая новость в данный момент по GTA - ни о чем. Лишь бы лайки заработать и статус «Инсайдера», высказав очевидные вещи 😉

25
Сергей Исичко

Можешь просто не смотреть за новостями и не портить своим мытьём жизнь другим. А ты здесь для чего, чтобы оставить свой тупой отзыв.

1
FreeWagner Сергей Исичко

он изложил факт, а ты порвался на правду. Так и кто из вас нытик?

9
BCNT Сергей Исичко

То есть если кто-то открывает тебе глаза на правду, то это сразу нитье? Тогда давай ты можешь жить во своем воображении

0
Great-heartedElio

Они сейчас потестируют, и если багов не будет, выпустят этим летом. Да! У меня друг в рокстаре работает, сказал.

11
MisterFox1986

А у меня папа с главным разработчиком работает. Он мне диск дал, я уже играю

2
geimer20 MisterFox1986

А мой брат, выкупил всё что означает Гта(фейк)

0
Юрий Пенкин

жаль тех кто будет играть в неё в 30 фпс на текущих консолях

5
luVol

Хорошо если стабильные 30, а не рваные 30

3
agula98

Так пс5 про специально под выход ГТА 6 и выпускают

4
Валерий Юриков agula98

И будут мыльные 60 fps с этой генерацией кадров

2
BLATNOY1

Жаль тех кто будет проходить ее на you tube ну или ждать релиза 2-3 года а после через костыли пытаться запустить на своих PC с 1060 на борту

0
Юрий Пенкин BLATNOY1

не переживай к тому времени уже будут 5060 и 6060 которые её легко потянут в 120 фпс

4
CookOfTheSatan

значит на пк в 2026

5
Mahmud Abaljizar

НЕТ, купи консоль

1
Аристов--Черный Mahmud Abaljizar

Хахаха! Продаёшь что ли?

2
CookOfTheSatan Mahmud Abaljizar

не люблю бета тесты

1
loonin
"но все больше представителей СМИ предполагают релиз в 2025 году."

Круто. Но они могли уделить 2 минутки своего времени не напрягая мозги, досмотреть трейлер игры до конца и увидеть дату выхода

3
KyoMor1

Вот да! Я с этого вообще выпал :) такие классные инсайдеры🤣 так наверное старались узнать в каком году выйдет

0
iMattz

Так это на консолях, докиньте годик для ПК.

3
SkyFoks

ГТА5 на ПК вышла через 2 года

0
Iva_Secuya

"информация может быть устаревшей или в любой момент измениться" - Я Вам сообщил, но за инфу не ручаюсь. Это так называется...

2
Ясос Убибу

Уже в следующем году.. а консоли не успели стать мощнее.. и как играть будут люди? Слайдшоу смотреть? Или гта 6 пюрэ?))

2
ReFun

Так PS5Pro до конца этого года выходит, как раз к релизу гта😎

-1
BCNT

Потенциал еще не максимально расскрыт, невозможно предугадать потенциал консолей. Когда вышел PS3 никто не думал что она когда нибудь потянет The Last Of Us или GTA 5. Так было и со PS1, все ждали обычные 3D игры как Alone in the Dark или Virtua Fighter, но получили игры горазда лучше.

0
DEDGAMER

Нарастает хайп, я представляю какой он будет перед релизом, тем более я так понимаю, она выйдет сперва только на консолях, ps5 pro просто сметут с полок магазинов)

1
darkMarshall

Схрена ли? Все части этой серии выходили в октябре - ноябре

0
Генерал Говард

Четверка выходила в апреле

6
V3RB

Опять мешочники постят воду от доморощенных Ванг.

0
Сергуля76

А почему в жанре написано, что эта игра от первого лица?

0
s0nky37

в году 2016-2017 видел на просторах интернета, что некий инсайдер сказал, что gta6 будет только от 1 лица

-3
Сергуля76 s0nky37

Ясно)) Не люблю играть от первого лица)))

0
Executor666

Всех, кто называет себя "инсайдер", пора отлавливать и сажать в комнату с мягкими стенами

0
yamakasi88

если подумать, то она выйдет между тем и етим!

0
BCNT

Надеюсь что выйдет максимально позже, я хочу успеть купить консоль актуального поколения

0
mrKAB2N
но все больше представителей СМИ предполагают релиз в 2025 году

Может я как-то не правильно понял, но ведь дата релиза указана в конце трейлера ГТА 6

0
Kirill22092

А в чём новость? Прочитал два раза, новой информации так и нет, высосанная из пальца хрень по типу: "может да, а может нет, а может пошёл ты?"

-1
Dj Dorf

Лехер все знает он поведает )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-1
ClassyRutherford

Выпустят осенью как все свои игры, тем более смысл торопиться 12 лет ждали и ещё подождут

-1
Аристов--Черный

Интересно, а не станет ли эта GTA последней в HD-вселенной? В предыдущей 3D-вселенной вышло 3 основных игры, а эта станет третьей в HD -вселенной. Аналогия напрашивается...

Если так, то что они задумают дальше?

-2
fforimen

значит будет full HD вселенная

5
StrelitziaReg

3д вселенная это игры выходящие на пс2 (тройка,вайс,сан, сторизы)
Хд вселенная это игры выходящие на пс3 (четверка,пятерка)
А 6 гта это не ХД вселенная , она далеко уже ушла))) это ультра4кХД вселеная)))

2
Аристов--Черный StrelitziaReg

"Пост HD ультра мета-вселенная, с витамином С"

0
Jiro_Nimo

2k вселенную, либо вкинут 2 города Лас Вентурас и Сан Фиерро и допилят HD вселенную, а уже потом начнут новую трилогию

0
Melissa Baldwin

У игровой фигура лучше. Не люблю узкую талию и слишком широкие бедра. Как насекомое

-9
HoD666

А Кто-то реально ждёт эту срань?

-9
NegativePolygon

ТЫ

1
johnulasov

О Нетакусик, мельчаете😅

0
nikito_os 94

ждёт даже президент США Джерри Байден, чтобы посмотреть на оооогромные сиськи этой латиноамериканки.

-1