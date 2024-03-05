Поклонники GTA призывают в Grand Theft Auto 6 добавить новую функцию автомобиля

Один из поклонников GTA предложил добавить новую функцию в Grand Theft Auto 6 , которая позволила бы игрокам помещать персонажей в багажник автомобиля. Эта идея вызвала интерес у других игроков, и началось обсуждение списка желаемых функций для Grand Theft Auto 6, которые они надеются увидеть в следующей игре от Rockstar Games. Пользователь Reddit под ником Free_fig_9885 предложил механику помещения людей в задний багажник автомобиля в GTA 6, ссылаясь на аналогичную функцию в Red Dead Redemption 2 , где игроки могут размещать связанных персонажей на спинах своих лошадей. В контексте GTA 6 такая функция может предоставить игрокам множество комедийных и захватывающих возможностей , позволяя перемещать неигровых персонажей нетрадиционными и часто забавными способами.
Многие сравнивают эту механику с Red Dead Redemption 2 и хотят увидеть подобные элементы встроенными в Grand Theft Auto 6 . Общее настроение среди фанатов однозначно внедрение механики из Red Dead Redemption 2 в GTA 6 будет способствовать углублению игрового опыта и повышению реализма. По мнению поклонников, использование механики из Red Dead Redemption 2 может обогатить игровой мир, предоставляя возможности от транспортировки захваченных противников до более реалистичного взаимодействия в общественных местах , а также хранения и использования оружия.
Было бы неплохо, в рпшках очень даже нужная механика
нейросеть сгенерировала картинку?
Мод
Шесть пальцев на левой руке это уже классика. Решетка радиатора у машины - просто жесть, что с нее возьмешь. Может после аварии. Но вот мужик на заднем плане, который приклад от автомата упирает себе в горло - просто не жилец.
Ору
Вспомнилась Sleeping Dogs (2012), где это как раз было реализовано. Только там сколько не врезайся багажником на любой скорости, НПС будет жив и невредим. Думаю, если Rockstar добавят эту механику, то проработают куда глубже
Лучше деформацию машины из первой Мафии.
Из GTA IV.
Засовывать людей в багажник можно было еще в Sleeping dogs, вышедшей больше 10-и лет нзад.
А почему-бы и нет?
Да если даже такое не сделают разрабы , сделают фанаты и не хуже
итак итак добавят, база же
Скорее всего добавят кучу интерактивных механик, все таки они планируют превратить онлайн в RP, поэтому подобные механики сами собой напрашиваются.
Ещё неизвестно какой именно будет РП. От GTA 5 или 6.
от той которая будет больше денег приносить
Заправка бака нужна.
В Final Fantasy 15 подобная фишка была. Сказать честно, подобная функция сильно играла на атмосферу, хоть порой и подбешивала в начале игры. Хорошо хоть в середине сюжетки можно было бак с бензином увеличить и на длительное время забыть о заправке.
Подобная фишка была ещё в Mafia ))
в days gone было, очень весело было "нет"
А с чего они взяли, что этой функции в игре нет ?
игры ещё нет, вот и функции нет
Решили механику из CP2077 стырить?
там то было? и зачем?
Добавят модами. В нормальной игре чё с этим делать-то? За пределами миссий, где людей и так в багажники засовывают, надобности в этом мало. Под эту механику надо будет придумывать соответствующую игровую деятельность. Нельзя просто добавить возможность и никак её не презентовать игроку.
Динамике GTA такие задротские мелочи будут мешать, как я думаю.