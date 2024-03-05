Поклонники GTA призывают в Grand Theft Auto 6 добавить новую функцию автомобиля

Один из поклонников GTA предложил добавить новую функцию в Grand Theft Auto 6 , которая позволила бы игрокам помещать персонажей в багажник автомобиля. Эта идея вызвала интерес у других игроков, и началось обсуждение списка желаемых функций для Grand Theft Auto 6, которые они надеются увидеть в следующей игре от Rockstar Games. Пользователь Reddit под ником Free_fig_9885 предложил механику помещения людей в задний багажник автомобиля в GTA 6, ссылаясь на аналогичную функцию в Red Dead Redemption 2 , где игроки могут размещать связанных персонажей на спинах своих лошадей. В контексте GTA 6 такая функция может предоставить игрокам множество комедийных и захватывающих возможностей , позволяя перемещать неигровых персонажей нетрадиционными и часто забавными способами.

Многие сравнивают эту механику с Red Dead Redemption 2 и хотят увидеть подобные элементы встроенными в Grand Theft Auto 6 . Общее настроение среди фанатов однозначно внедрение механики из Red Dead Redemption 2 в GTA 6 будет способствовать углублению игрового опыта и повышению реализма. По мнению поклонников, использование механики из Red Dead Redemption 2 может обогатить игровой мир, предоставляя возможности от транспортировки захваченных противников до более реалистичного взаимодействия в общественных местах , а также хранения и использования оружия.