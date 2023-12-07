Проанализировав трейлер, редакторы Digital Foundry пришли к выводу, что GTA 6 будет работать в 30 к/с на консолях

Игровое сообщество бурлит от волнения после выхода первого трейлера долгожданной игры Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games. Компания Digital Foundry, известная своим анализом игровых технологий, провела тщательный анализ того, что этот трейлер рассказывает о предстоящей игре. В видео они рассматривают освещение и отражения с трассировкой лучей в игре, рендеринг персонажей с акцентом на детализацию волос, тени, обсуждения частоты кадров и многое другое.

Во-первых, редакторы «почти уверены», что в Grand Theft Auto 6 будет игровой процесс со скоростью 30 кадров в секунду:

В эпоху апскейлинга, когда разработчики фокусируются на более высоком качестве пикселей, а не на рендеринге в собственном разрешении, геймеры часто задаются вопросом, почему делается такой компромисс. Точно так же мы почти уверены, что Grand Theft Auto 6 также обеспечит презентацию со скоростью 30 кадров в секунду — и это масштаб и объем технологических возможностей игры.

При этом Rockstar Games может улучшить качество графики благодаря технологии трассировки лучей :

Есть очень веские основания полагать, что GTA 6 использует две продвинутые функции трассировки лучей: глобальное освещение и отражения (хотя для последнего также есть признаки гибридного решения).



Глобальное освещение с трассировкой лучей используется для более точного определения того, как свет отражается в данной среде, что особенно заметно в помещениях с сильным наружным освещением, проникающим в пространство. Будь то программное решение для глобального освещения пространства экрана (как показано в обновлении Gears 5 Series X) или RTGI с полным аппаратным ускорением, разница в Grand Theft Auto 6 очевидна.

Таким образом, GTA 6 должна получить убедительное, естественное освещение:

(...) персонажи и объекты идеально расположены в каждой сцене, в отличие от эффектов свечения или плавания, обычно наблюдаемых в стандартных решениях растеризации. Конечно, есть вероятность, что Rockstar использует гибридное сочетание программного и аппаратного ускорения, но в конечном итоге модель освещения выглядит великолепно.

Интересно, что Digital Foundry подчеркивает, что подтверждением того, что трейлер был основан на геймплее, являются волосы:

Что необычно в рендеринге персонажей, включая волосы, в этом трейлере GTA 6, так это то, что он применяется ко всем персонажам, включая NPC. Снимки толпы, судя по всему, используют ту же самую технологию, и эта распространенность в сочетании с артефактами сглаживания может указывать на то, что Rockstar North не использует тяжёлую технологию на основе нитей. Тем не менее, технология, кажется, работает для всех необходимых причесок, в то время как общая технология рендеринга NPC способна создавать высокодетализированные персонажи практически любой формы, размера или этнической принадлежности.

Учитывая все эти детали, вероятно, можно сказать, что Rockstar Games планирует предоставить игрокам совершенно новый опыт, призванный продемонстрировать «скачок поколений», о котором упоминает Digital Foundry. Конечно, здесь по-прежнему действует принцип «что-то за что-то» — и это может означать, что GTA 6 действительно будет работать максимум со скоростью 30 кадров в секунду. Однако это не официальная информация, а лишь предположения, основанные на анализе одного трейлера.