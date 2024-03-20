PS5 Pro не будет запускать GTA 6 в режиме 60 кадров в секунду

Как утверждает Рич Лидбеттери, основатель Digital Foundry, который выступил в последнем выпуске DF Direct, появление процессора PS5 Pro означает, что вероятно, GTA 6 будет работать не более 30 кадров в секунду. Учитывая, что до сих пор ни одна игра серии GTA не поддерживала опцию 60 кадров в секунду, это кажется весьма вероятным.
По словам Лидбеттера , если GTA 6 функционирует при 30 кадрах в секунду на PS5, то она будет работать в таком же режиме и на PS5 Pro .В случае, если GTA 6 вдруг поддержит режим 60 кадров в секунду на PS5, этот режим также будет доступен и на PS5 Pro.
Согласно данным от Digital Foundry, несмотря на то, что процессор PS5 Pro представляет собой небольшое улучшение, он значительно превосходит PS5 в области рендеринга. По прогнозам Digital Foundry, PS5 Pro способна масштабировать старые игры для PS5 с разрешением 1080p до 4K при помощи своего решения для масштабирования и сглаживания PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), если разработчик применит патч для поддержки этой технологии.
Digital Foundry сообщает, что PS5 Pro сохранит те же 16 ГБ памяти GDDR6, что и стандартная PS5, но получит дополнительные 1,2 ГБ системной оперативной памяти для разработчиков.
А на обычной ps5 тогда сколько кадров будет в GTA6? 15-20 что ли, как во времена ps1-ps2
Тут имеется в виду что если лок на 30фпс будет стоять на обычной версии, то его ни кто не будет снимать на про, он так и будет стоять на 30, даже если консоль сможет работать с 60 и более фпс...
Похоже, на консолях всегда будет 30фпс)
та фу, это же будет лютый позор
8К гейминг инкаминг.
С нынешней оптимизацией и прожорливостью в играх про 8К можно забыть лет на 100.Да и чересчур дорого
А Разве на ПС было когда нибудь 60 ФПС?
Я слышал они спустя много лет запустили пабг в 60 fps ahahahh
зачем тогда вообще нужна ps5 pro?
Для более высокого разрешения как и старая проха. Хотяэто только одна игра. Главное графит, и если лок на 30 то графит будет на уровне.
Короче нужен будет патч на 60 фпс, что в случае с рокстар может вызвать проблему. А почему написано не одна игра в серии не поддерживала 60 кадров, когда в пятерке в режиме скорости те самые 60 ?
тогда бы графон подтянули под про.
Тогда уж на пк подожду чем буду прошку покупать, а на эти деньги куплю 5080 хотябы)
Где ты собрался брать 5080 за эти деньги, не удивлюсь если она будет под 200к стоить, а Прошка максимум 80к.
Ну значит поднакоплю, а то от 30 фпс у меня глаза болят
Чел пишет про куплю 5080 когда сидит на gtx серии и проце уровня Xeon за 12к комплект. Как вы надоели писать за то что у вас либо нет либо это куплено на мамкины деньги. Ни один нормальный человек не будет писать, что он купит самую дорогую железку или уже она имеется. Нет надо написать какой я бобер. Только себя самого обманываете.
Это суть настоящего боярина, сидя в холопском болоте с 1060 поносить кинцольки как там нет 4к и не будет 60фпс в какой то игре, хотя у самого ультра лоу в 1080р с fsr, а больше 1080 в жизни не видел.
Ты что, только дураки видят разницу между 4к и 1080р ыыыыы, а 1060 все тянет на высоких ыыыыы, ну кроме новых кривых игр ыыыы, ваши эти новые видюхи развод для лохов ыыыыы.
Там уже дата вышла 18 февраля 2025 года) а второй трейлер в апреле этого года под трек BADBADNOTGOOD
Домыслы...
она и на 6090 ртх в 4к не будет работать в 60 фпс со всеми свистелко пердельскими лучами, без длсс 5, с генерацией
и озвучку тоже делать не будут как всегда ? дибилизм я смотрю у них так и не прошёл
Хехехехе, у приставочников опять желтое по лицу потекло.
Консольный экспириенс — это не только 30 FPS. Приставочникам это не мешает наслаждаться играми, потому что в пользу консолей у них есть куда более весомые аргументы. И что-то никто из них не страдает.