PS5 Pro не будет запускать GTA 6 в режиме 60 кадров в секунду

Как утверждает Рич Лидбеттери, основатель Digital Foundry, который выступил в последнем выпуске DF Direct, появление процессора PS5 Pro означает, что вероятно, GTA 6 будет работать не более 30 кадров в секунду. Учитывая, что до сих пор ни одна игра серии GTA не поддерживала опцию 60 кадров в секунду, это кажется весьма вероятным.

По словам Лидбеттера , если GTA 6 функционирует при 30 кадрах в секунду на PS5, то она будет работать в таком же режиме и на PS5 Pro .В случае, если GTA 6 вдруг поддержит режим 60 кадров в секунду на PS5, этот режим также будет доступен и на PS5 Pro.

Согласно данным от Digital Foundry, несмотря на то, что процессор PS5 Pro представляет собой небольшое улучшение, он значительно превосходит PS5 в области рендеринга. По прогнозам Digital Foundry, PS5 Pro способна масштабировать старые игры для PS5 с разрешением 1080p до 4K при помощи своего решения для масштабирования и сглаживания PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), если разработчик применит патч для поддержки этой технологии.

Digital Foundry сообщает, что PS5 Pro сохранит те же 16 ГБ памяти GDDR6, что и стандартная PS5, но получит дополнительные 1,2 ГБ системной оперативной памяти для разработчиков.