Разработка GTA 6 переходит в финальный этап, все сотрудники Rockstar теперь работают из офиса

Пандемия коронавируса и вынужденные ограничения из-за этого подорвали привычный процесс производства игр. Среди многих таких пострадавших оказалась и студия Rockstar, которая перевела многих специалистов на удаленный вид работы. Спустя несколько лет, сегодня все возвращается к норме, и разработчики вернулись в офисы Rockstar. Вместе с этим разработка GTA 6 переходит в заключительную фазу.
На возвращение студии Rockstar к привычному процессу производства обратили внимание аналитики игровой индустрии, а также инсайдеры, которые внимательно следят за созданием новой Grand Theft Auto. Как сообщается, сегодня большинство разработчиков работает из офиса, и если верить авторам утечек, основные силы команды Rockstar North, а также других подразделений, направлены на GTA 6.
Это ознаменует следующий, уже финальный этап разработки Grand Theft Auto 6. Если прошлые утечки были верны, основной контент для игры уже готов, и сейчас идет полировка всех аспектов проекта, а также техническая оптимизация. Релиз игры должен состояться весной 2025 года.
прикованные за ногу к столам.
Вон за китайцами так камеры с ИИ следят.
https://cs14.pikabu.ru/video/2024/03/28/1711639158269056138_97f07194_460x708.mp4
Ну с китайцами то понятно, они там все на одно лицо, нужен ИИ чтоб их хоть как-то различать.
Пойду с PS5 пыль протру чтоле)))
Сильно не протирай, Stellar blade на подходе)))
Она у меня вообще в коробке лежит)
Уже все давно от DD2 протëрли.
Выпускайте для бояр первым делом, коснольщики подождут.
факт.
Консольщики то подождут.. Но, бэтотестером быть не хочеццо. Надо по старинке, сначала полуторогодовой бетатест для "ребьят", а потом уже для нормальных пацанов на ПК допиленный, доделанный и доведённый до ума продукт с честью и достоинством выкатывать. Желательно, со всеми ДЛС и прокаченной графляндией.
Какая разница, из дома или офиса работать, у тебя есть задача, ты ее выполняешь и разницы нет, провалишься или выполнишь ее дома или в офисе, работодателю даже выгодно,что ты дома, так как масса мелких затрат на работника, перекладывается на плечи работника
Дома для сотрудника и эмплойера намного лучше! Хавка под боком. Ехати и тратить на это ГСМ и нервы не трэбэ. Риск отвлекаться на покурить с местными обитателями минимален. Рабочее место можно отлично обустроить ту ёр лайкинг и прочее и тому подобное. Единственно, контроль за сотрудником не на "должном" уровне.) Но, это скорей жирнючий плюс, чем минус. Ну и площадя под толпы планктона не нужны. Профита на самом деле много. Но, не для всех. Для барыг фиссил топлив - нифига не профит. Амортизация тачанки - не жирная и прочее.)) Лично, обеими руками за дистанционный труд.
Жена потологоанатома не очень довольна, когда он работает из дома...
А, деньгам она довольна?
Ну, ясное дело, что не всем специализациям, профессиям и должностям доступен сей вид дистанционного трудяжки.
Единственные 4 игры которые жду, это GTA 6, STALKER 2, Forza Horizon 6, Battlefield 6. Этого списка мне на 10 лет хватит.
бунт разработчиков подавлен))
Интересно на ПК эту имбулька завезут?)))
ну всё, осталось в штаны всем навалить и сидеть ждать релиза чтобы начать обмазываться:))
На компутаторах в 2027, через два года, как и Пятая. Хыыы 🤗
круто, зато до этого ничего не делали и сидели по домам
отложили игру на последний срок, как будто не великая компания, а студенты перед защитой диплома