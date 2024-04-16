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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 567 оценок

Разработка GTA 6 переходит в финальный этап, все сотрудники Rockstar теперь работают из офиса

Gutsz
Новости

Пандемия коронавируса и вынужденные ограничения из-за этого подорвали привычный процесс производства игр. Среди многих таких пострадавших оказалась и студия Rockstar, которая перевела многих специалистов на удаленный вид работы. Спустя несколько лет, сегодня все возвращается к норме, и разработчики вернулись в офисы Rockstar. Вместе с этим разработка GTA 6 переходит в заключительную фазу.

На возвращение студии Rockstar к привычному процессу производства обратили внимание аналитики игровой индустрии, а также инсайдеры, которые внимательно следят за созданием новой Grand Theft Auto. Как сообщается, сегодня большинство разработчиков работает из офиса, и если верить авторам утечек, основные силы команды Rockstar North, а также других подразделений, направлены на GTA 6.

Это ознаменует следующий, уже финальный этап разработки Grand Theft Auto 6. Если прошлые утечки были верны, основной контент для игры уже готов, и сейчас идет полировка всех аспектов проекта, а также техническая оптимизация. Релиз игры должен состояться весной 2025 года.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Oscilograf
сотрудники Rockstar теперь работают из офиса

прикованные за ногу к столам.

6
Azok OsKveRniTEJI

Вон за китайцами так камеры с ИИ следят.

https://cs14.pikabu.ru/video/2024/03/28/1711639158269056138_97f07194_460x708.mp4

0
Oscilograf Azok OsKveRniTEJI

Ну с китайцами то понятно, они там все на одно лицо, нужен ИИ чтоб их хоть как-то различать.

1
inkomniak

Пойду с PS5 пыль протру чтоле)))

2
DEDGAMER

Сильно не протирай, Stellar blade на подходе)))

0
Миханик Шестеренкин

Она у меня вообще в коробке лежит)

0
alexhistory DEDGAMER

Уже все давно от DD2 протëрли.

0
Great-heartedElio

Выпускайте для бояр первым делом, коснольщики подождут.

1
jax baron

факт.

0
Imnogamer

Консольщики то подождут.. Но, бэтотестером быть не хочеццо. Надо по старинке, сначала полуторогодовой бетатест для "ребьят", а потом уже для нормальных пацанов на ПК допиленный, доделанный и доведённый до ума продукт с честью и достоинством выкатывать. Желательно, со всеми ДЛС и прокаченной графляндией.

-1
Сергей23235

Какая разница, из дома или офиса работать, у тебя есть задача, ты ее выполняешь и разницы нет, провалишься или выполнишь ее дома или в офисе, работодателю даже выгодно,что ты дома, так как масса мелких затрат на работника, перекладывается на плечи работника

0
Imnogamer

Дома для сотрудника и эмплойера намного лучше! Хавка под боком. Ехати и тратить на это ГСМ и нервы не трэбэ. Риск отвлекаться на покурить с местными обитателями минимален. Рабочее место можно отлично обустроить ту ёр лайкинг и прочее и тому подобное. Единственно, контроль за сотрудником не на "должном" уровне.) Но, это скорей жирнючий плюс, чем минус. Ну и площадя под толпы планктона не нужны. Профита на самом деле много. Но, не для всех. Для барыг фиссил топлив - нифига не профит. Амортизация тачанки - не жирная и прочее.)) Лично, обеими руками за дистанционный труд.

0
Oscilograf Imnogamer

Жена потологоанатома не очень довольна, когда он работает из дома...

2
Imnogamer Oscilograf

А, деньгам она довольна?

Ну, ясное дело, что не всем специализациям, профессиям и должностям доступен сей вид дистанционного трудяжки.

0
Oppenheimer

Единственные 4 игры которые жду, это GTA 6, STALKER 2, Forza Horizon 6, Battlefield 6. Этого списка мне на 10 лет хватит.

0
KPAHbl4

бунт разработчиков подавлен))

0
NovelLydion

Интересно на ПК эту имбулька завезут?)))

0
in the void

ну всё, осталось в штаны всем навалить и сидеть ждать релиза чтобы начать обмазываться:))

-1
Nick1906

На компутаторах в 2027, через два года, как и Пятая. Хыыы 🤗

-1
KANSERVATOR

круто, зато до этого ничего не делали и сидели по домам

отложили игру на последний срок, как будто не великая компания, а студенты перед защитой диплома

-3