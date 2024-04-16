Разработка GTA 6 переходит в финальный этап, все сотрудники Rockstar теперь работают из офиса

Пандемия коронавируса и вынужденные ограничения из-за этого подорвали привычный процесс производства игр. Среди многих таких пострадавших оказалась и студия Rockstar, которая перевела многих специалистов на удаленный вид работы. Спустя несколько лет, сегодня все возвращается к норме, и разработчики вернулись в офисы Rockstar. Вместе с этим разработка GTA 6 переходит в заключительную фазу.

На возвращение студии Rockstar к привычному процессу производства обратили внимание аналитики игровой индустрии, а также инсайдеры, которые внимательно следят за созданием новой Grand Theft Auto. Как сообщается, сегодня большинство разработчиков работает из офиса, и если верить авторам утечек, основные силы команды Rockstar North, а также других подразделений, направлены на GTA 6.

Это ознаменует следующий, уже финальный этап разработки Grand Theft Auto 6. Если прошлые утечки были верны, основной контент для игры уже готов, и сейчас идет полировка всех аспектов проекта, а также техническая оптимизация. Релиз игры должен состояться весной 2025 года.