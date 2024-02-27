Рэпер Schoolboy Q намекнул на свою вовлечённость в GTA 6

Как мы уже знаем в прошлом месяце T Pain рассказал о своей работе над игрой, при этом сообщив о неожиданных ограничениях, связанных с GTA 6.

Теперь же другой известный рэпер, Schoolboy Q намекнул на свое вовлечение в проект. Вчера он ответил на комментарий своего подписчика в социальных сетях, выразившего желание услышать его музыку в GTA 6. И оказалось, что это желание может осуществиться, потому что Schoolboy Q заявил, что его музыка точно будет звучать на внутриигровом радио (цитата: "Я буду там [радио GTA 6], не стрессуй").

Хотя это не является официальным подтверждением участия Schoolboy Q в новой GTA, намек довольно очевиден. Кроме того, его музыка уже использовалась в GTA 5 и GTA Online.

Grand Theft Auto 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series.