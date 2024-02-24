Rockstar Games ищет специалистов для платформы FiveM, и поддержки моддинга

Rockstar Games продолжила нанимать несколько человек для работы над модифицированной версией GTA Online под названием FiveM. Это интересная разработка, основанная на должностных ролях и описаниях, а также новых функциях.

Многие фанаты задавались вопросом, каковы планы Rockstar Games в отношении FiveM и RedM, поскольку в прошлом году они приобрели команду, стоящую за этими платформами. В прошлом году мы сообщали о нескольких списках вакансий и о том, что указано в их описаниях. Это было действительно зрелище: Rockstar Games нанимала сотрудников для создания модифицированной версии своих игр.

Однако, судя по всему, за последние несколько недель набор персонала увеличился. Rockstar открыла новые вакансии, некоторые уже заполнены. Очевидно, у них есть планы привлечь дополнительных специалистов для развития FiveM.

В команде FiveM открыта вакансия старшего инженера-программиста. В одной из обязанностей указано: «Содействовать дизайну и архитектуре новых функций и улучшений для моддинг-платформы». Это заметил член сообщества. Несколько недель назад Rockstar нанимала UX-дизайнера в команду FiveM, но сейчас эта вакансия закрыта.



По словам старшего директора платформы для авторов Rockstar Games, они ищут «любого, кто увлечен сценой GTA RP/моддинга, а также будущим пользовательского контента и экономикой авторов, поскольку мы нанимаем на ряд должностей в области разработки, разработки продуктов и т. д. маркетинг, отношения с разработчиками и бизнес-разработка/партнерство».

Инсайдер Rockstar Tez2 недавно посетил форумы GTA, чтобы обсудить, как, по его мнению, Rockstar будет использовать платформу FiveM. Пользователям было интересно, будет ли в GTA VI какая-то система FiveM для ролевых игр и другого пользовательского контента.



Тез ответил, что, по его мнению, Rockstar «может пойти по пути Bethesda». Это будет означать поддержку консольных модов и монетизацию модов. Клуб авторов Bethesda стал выдающейся особенностью Fallout 4, Skyrim и вскоре Starfield. Создатели модов смогли продавать моды на консолях, а не только на ПК. Тез повторяет, что это просто его теория: «Они могут не выбрать путь Bethesda и вместо этого пойти своим собственным».