Rockstar Games открыла вакансию сотрудника по локализации игры на русский язык

Сегодня пользователи обнаружили крайне интересную находку: компания Rockstar Games открыла вакансию на должность тестировщика русской локализации. Контракт ограничен по сроку - человек проработает в компании только год.
Сотрудник, претендующий на должность, должен будет выполнять контроль качества локализации, чтобы обеспечить максимально высокое качество конечного продукта. Таким образом, теперь практически с полностью уверенностью можно утверждать, что Grand Theft Auto VI получит русскую текстовую локализацию.
Так же, по мнению пользователей, компания не стала бы нанимать тестировщика локализации до марта 2025 года, если бы компания собиралась выпустить игру в конце 2025 года, поскольку к тому времени игре, вероятно, снова потребуется дополнительное тестирование. Поэтому релиз игры, скорее всего, можно ожидать уже поздней весной 2025-го.
Просто Тейк-Ту и Рокстары не дураки. В ру-сегменте огромная база игроков, которые купят игру и потом будут вбухивать кучу денег в онлайн-режим, естественно в игре будет русский, и куча других языков, лишь бы охватить аудиторию как можно больше.
Опять играть один глаз на кавказ, другой на арзамас.
Но хотя бы так.
Интересно, почему гаме воисе и другие не хотят озвучивать гта? Может потому что рокстар борятся с моддингом? Или его в принципе тяжело реализовать.
не дураки, но игры запретили лолкек.
не надо тока плакаться о "репутационных потерях" и прочим бредом, которым тебе в уши ссут
у других, кто продаёт игры нет никаких проблем
Хотят, но денег нет.
Пепетс суммы, я в шоке. Но наверное оправданно, там диалогов много и много актеров нужно. Ну и так, довольно эксцентричные диалоги там.
ну сейчас в помощью нейросетей озвучат и будет сносный вариант как в киберпанке
Ну все! Щас у икс-менов зрада случится! Похоже 404 выиграют космическую гонку - первыми долетят до Татуина на жопной тяге 😂
Жиза брат))
а ты побежишь покупать игру у врагов всея галактики)) ну или точно скачаешь с торрента, будешь играть и думать о плохой западной империи
На офф сайте R* в декабре вся инфа о игре на русском появилась, перевод на русский не новость. Take-two никогда бы на такой дебильный шаг не пошла, они считают каждый потенциальный доллар, это важнее политически мотивированной отмены языка, который никто в мире не оценит, а только лишит идиoтов денег.
Та самая политически мотивированная Take-two, которая одной из самых первых выпилила все свои игры из ру-региона и прикрыла дистрибуцию?!
Благо что проект начали разрабатывать задолго до известных событий, речь не о дорогой озвучке и средства на локализацию, как и воплощение оной, вполне могли реализовать ранее, отказываться пока нет смысла, игра долгоиграющая, геополитика изменчива. Что будет в релизной версии еще не известно, русскоговорящих много и за территорией РФ. Но это никак не отменяет очевидного факта, что большинство находится именно здесь, и никакой "потенциальный доллар" там не считают. При необходимости легко поступятся прибылью ради сомнительной позиции. Тем более что ГТА6 сначала выйдет на консолях, рынок которых у нас стал еще проблемней.
Да можно и не тестировать особо. Нас и роботы неплохо веселили:)))
Углепластик... Всегда проигрывал с этого слова. Эти горелокализаторы не только слово каброн (козёл на испанском) нормально перевести не смогли, так ещё и буквы перепутали, превратив его в карбон (тот самый углепластик).
AceTheKing, тебя в тестировщики русской локализации ТОЧНО не возьмут!!
По поводу релиза в начале года - тут я бы не был уверен: человека могут искать сейчас, но контракт подписать позже. Но буду очень рад ошибаться.
А вот сам факт наличия русской локализации ГТА6 радует. Хоть и после перевода ремастера РДР уже особо сомнений не было.
Хорошая новость!
А выпустить игру сразу на платформу которая пользуется у нас большей популярностью они не хотят
им выгоднее по очереди, дважды купят
я собираюсь плойку брать к моменту выхода, к релизу на пк буду апгрейд делать если это 2026
Протестируют на консолях обрезки. А потом фул 8к версию со всеми новомодными трендами графическими выпустят на кудахтер.
Абсолютно все версии гта так выпускались. Ничего страшного не случится.
если временный эксклюзив кокнсоли приносит денег куда больше, то зачем?
у них каждая гта и каждая рдр была эксклюзивом, то плойки, то бокса, то и того и того без пк (например первая рдр)
Да знаю я как у них оно было. Но сейчас кроме как продать её дважды той прослойки что так купит больше для них плюсов не вижу. Зато бабла могли бы сразу срубить со всех так как онлайн, да и далеко не все будут её по итогу дважды покупать из тех кто так планируют. GTA это не настолько беспроигрышный шедевр, помню как 5-ю ждал и вот утром проснулся, запустил часик перед работай поиграл, короче через неделю когда её прошёл, а может и раньше больше к ней особо не возвращался.
ДА и в целом сейчас это выглядит бредово когда даже платформодержатели ПК делают или сделали своей второй основной платформой, как бы раньше ещё можно было понять но сейчас когда на ПК игру не выпускает только ленивый или нинтендо, причём выше шанс что она пройдёт мимо одной из консоли, ну такое
еб*рь мама будет?))
И у этих шиза получается. Перевод будет, а возможности купить напрямую нет.
Спокойно купил физическое издание RDR1 для PS4 в ближайшем днс.Тоже самое будет и с новой гта, вопрос только в цене. Цифру вообще не проблема купить, как для консольки так и для ПК.
Правильно, ещё бы Миднайт Клаб ЛА и РДР 1 на комп
Это может быть для каких то отдельных НПС но не самой игры!
Мля, я думал хоть в этой части не придётся управлять машиной и одновременно читать.
Отцы!
Чё серьёзно? Им наплевать на санкции?
На русском языке как бы не только в России говорят. Считай всё СНГ получали локализацию игр только на русском языке.
В санкциях нет даже запрета продавать игру в РФ, только дело в оплате.))
Вот мне интересно было бы на лицо этого оленя посмотреть который в рокстар озвучку не даёт делать, если его заставить польский учить что-бы в ведьмака поиграть! А по тексту ничего удивительного нету...
Угу. Рокстары наоборот владеют 140iq и не хотят, чтобы всякие петровичи делали отсебятину (и всё равно, что озвучка официальная, у тех же Сони или Скворечников она вечно такая (дерьмовая)) + русские не смогут в ниггерские/мексиканские акценты.
Просто к слову, можно фильм Тарантиныча вспомнить - бесславные ублюдки, в котором было внимание на языке. И французский, и немецкий, и английский, и итальняский и у всех акценты разные, на чём в некоторые моменты концентировалось внимание, а что в русском дубляже? Верно, всё на русском и только русском, мммм, как классно.
Потеря атмосферы, как минимум. Рокстары хотят, чтобы их продукт воспринимали так, как они задумали.
соглашусь, вайб пропадет
Ведьмак 3 кроме главного героя ничем хорошим не запомнился. Барон ещё и пара сюжетных персов. Такие игры слишком большие для дубляжа. И GTA 6 не исключение. Я лучше буду оригинал слушать и субтитры, чем мычание бездарей в микрофон, но на знакомом языке. А вот короткие игры вполне можно дублировать и нужно.
переведут на 80 % и зашифруют чтоб слюни пускали
бред
бред это вырезать или скрывать уже готовую локализацию в игре. таких примеров щас не мало
Это где? Надеюсь не в играх, которые ещё сами недоделаны.