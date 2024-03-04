Rockstar Games открыла вакансию сотрудника по локализации игры на русский язык

Сегодня пользователи обнаружили крайне интересную находку: компания Rockstar Games открыла вакансию на должность тестировщика русской локализации. Контракт ограничен по сроку - человек проработает в компании только год.

Сотрудник, претендующий на должность, должен будет выполнять контроль качества локализации, чтобы обеспечить максимально высокое качество конечного продукта. Таким образом, теперь практически с полностью уверенностью можно утверждать, что Grand Theft Auto VI получит русскую текстовую локализацию.

Так же, по мнению пользователей, компания не стала бы нанимать тестировщика локализации до марта 2025 года, если бы компания собиралась выпустить игру в конце 2025 года, поскольку к тому времени игре, вероятно, снова потребуется дополнительное тестирование. Поэтому релиз игры, скорее всего, можно ожидать уже поздней весной 2025-го.