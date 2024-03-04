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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 486 оценок

Rockstar Games открыла вакансию сотрудника по локализации игры на русский язык

AceTheKing
Новости

Сегодня пользователи обнаружили крайне интересную находку: компания Rockstar Games открыла вакансию на должность тестировщика русской локализации. Контракт ограничен по сроку - человек проработает в компании только год.

Сотрудник, претендующий на должность, должен будет выполнять контроль качества локализации, чтобы обеспечить максимально высокое качество конечного продукта. Таким образом, теперь практически с полностью уверенностью можно утверждать, что Grand Theft Auto VI получит русскую текстовую локализацию.

Так же, по мнению пользователей, компания не стала бы нанимать тестировщика локализации до марта 2025 года, если бы компания собиралась выпустить игру в конце 2025 года, поскольку к тому времени игре, вероятно, снова потребуется дополнительное тестирование. Поэтому релиз игры, скорее всего, можно ожидать уже поздней весной 2025-го.

51
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
SomeMark

Просто Тейк-Ту и Рокстары не дураки. В ру-сегменте огромная база игроков, которые купят игру и потом будут вбухивать кучу денег в онлайн-режим, естественно в игре будет русский, и куча других языков, лишь бы охватить аудиторию как можно больше.

23
вупсич пупсич

Опять играть один глаз на кавказ, другой на арзамас.

Но хотя бы так.

Интересно, почему гаме воисе и другие не хотят озвучивать гта? Может потому что рокстар борятся с моддингом? Или его в принципе тяжело реализовать.

0
JohnTornton

не дураки, но игры запретили лолкек.
не надо тока плакаться о "репутационных потерях" и прочим бредом, которым тебе в уши ссут
у других, кто продаёт игры нет никаких проблем

3
Lunersun вупсич пупсич
Интересно, почему гаме воисе и другие не хотят озвучивать гта?

Хотят, но денег нет.

5
вупсич пупсич Lunersun

Пепетс суммы, я в шоке. Но наверное оправданно, там диалогов много и много актеров нужно. Ну и так, довольно эксцентричные диалоги там.

1
my93 вупсич пупсич

ну сейчас в помощью нейросетей озвучат и будет сносный вариант как в киберпанке

2
Агент Матрицы

Ну все! Щас у икс-менов зрада случится! Похоже 404 выиграют космическую гонку - первыми долетят до Татуина на жопной тяге 😂

11
Garris1304

Жиза брат))

2
my93

а ты побежишь покупать игру у врагов всея галактики)) ну или точно скачаешь с торрента, будешь играть и думать о плохой западной империи

-1
GayFish

На офф сайте R* в декабре вся инфа о игре на русском появилась, перевод на русский не новость. Take-two никогда бы на такой дебильный шаг не пошла, они считают каждый потенциальный доллар, это важнее политически мотивированной отмены языка, который никто в мире не оценит, а только лишит идиoтов денег.

9
maximus388
Take-two никогда бы на такой дебильный шаг не пошла, они считают каждый потенциальный доллар ...

Та самая политически мотивированная Take-two, которая одной из самых первых выпилила все свои игры из ру-региона и прикрыла дистрибуцию?!

Благо что проект начали разрабатывать задолго до известных событий, речь не о дорогой озвучке и средства на локализацию, как и воплощение оной, вполне могли реализовать ранее, отказываться пока нет смысла, игра долгоиграющая, геополитика изменчива. Что будет в релизной версии еще не известно, русскоговорящих много и за территорией РФ. Но это никак не отменяет очевидного факта, что большинство находится именно здесь, и никакой "потенциальный доллар" там не считают. При необходимости легко поступятся прибылью ради сомнительной позиции. Тем более что ГТА6 сначала выйдет на консолях, рынок которых у нас стал еще проблемней.

1
Аристов--Черный

Да можно и не тестировать особо. Нас и роботы неплохо веселили:)))

6
ratte88

Углепластик... Всегда проигрывал с этого слова. Эти горелокализаторы не только слово каброн (козёл на испанском) нормально перевести не смогли, так ещё и буквы перепутали, превратив его в карбон (тот самый углепластик).

3
CT3H
3
Snake Snaake Snaaaaaake
Так же, по мнению пользователей

AceTheKing, тебя в тестировщики русской локализации ТОЧНО не возьмут!!

2
stanscream

По поводу релиза в начале года - тут я бы не был уверен: человека могут искать сейчас, но контракт подписать позже. Но буду очень рад ошибаться.

А вот сам факт наличия русской локализации ГТА6 радует. Хоть и после перевода ремастера РДР уже особо сомнений не было.

2
Kot Obormott

Хорошая новость!

1
DenisVTR

А выпустить игру сразу на платформу которая пользуется у нас большей популярностью они не хотят

0
rethadon

им выгоднее по очереди, дважды купят
я собираюсь плойку брать к моменту выхода, к релизу на пк буду апгрейд делать если это 2026

0
вупсич пупсич

Протестируют на консолях обрезки. А потом фул 8к версию со всеми новомодными трендами графическими выпустят на кудахтер.
Абсолютно все версии гта так выпускались. Ничего страшного не случится.

1
JohnTornton

если временный эксклюзив кокнсоли приносит денег куда больше, то зачем?

у них каждая гта и каждая рдр была эксклюзивом, то плойки, то бокса, то и того и того без пк (например первая рдр)

0
DenisVTR JohnTornton

Да знаю я как у них оно было. Но сейчас кроме как продать её дважды той прослойки что так купит больше для них плюсов не вижу. Зато бабла могли бы сразу срубить со всех так как онлайн, да и далеко не все будут её по итогу дважды покупать из тех кто так планируют. GTA это не настолько беспроигрышный шедевр, помню как 5-ю ждал и вот утром проснулся, запустил часик перед работай поиграл, короче через неделю когда её прошёл, а может и раньше больше к ней особо не возвращался.
ДА и в целом сейчас это выглядит бредово когда даже платформодержатели ПК делают или сделали своей второй основной платформой, как бы раньше ещё можно было понять но сейчас когда на ПК игру не выпускает только ленивый или нинтендо, причём выше шанс что она пройдёт мимо одной из консоли, ну такое

0
my93

еб*рь мама будет?))

0
Кей Овальд

И у этих шиза получается. Перевод будет, а возможности купить напрямую нет.

0
Гейб 30 процентный

Спокойно купил физическое издание RDR1 для PS4 в ближайшем днс.Тоже самое будет и с новой гта, вопрос только в цене. Цифру вообще не проблема купить, как для консольки так и для ПК.

0
Rorschach93

Правильно, ещё бы Миднайт Клаб ЛА и РДР 1 на комп

0
KOCMOC42

Это может быть для каких то отдельных НПС но не самой игры!

0
Gargantua Int

Мля, я думал хоть в этой части не придётся управлять машиной и одновременно читать.

-1
Antoxanotdance

Отцы!

-2
Сергуля76

Чё серьёзно? Им наплевать на санкции?

-3
Гейб 30 процентный

На русском языке как бы не только в России говорят. Считай всё СНГ получали локализацию игр только на русском языке.

0
ZAUSA

В санкциях нет даже запрета продавать игру в РФ, только дело в оплате.))

0
Target Eliminated

Вот мне интересно было бы на лицо этого оленя посмотреть который в рокстар озвучку не даёт делать, если его заставить польский учить что-бы в ведьмака поиграть! А по тексту ничего удивительного нету...

-5
ratte88

Угу. Рокстары наоборот владеют 140iq и не хотят, чтобы всякие петровичи делали отсебятину (и всё равно, что озвучка официальная, у тех же Сони или Скворечников она вечно такая (дерьмовая)) + русские не смогут в ниггерские/мексиканские акценты.
Просто к слову, можно фильм Тарантиныча вспомнить - бесславные ублюдки, в котором было внимание на языке. И французский, и немецкий, и английский, и итальняский и у всех акценты разные, на чём в некоторые моменты концентировалось внимание, а что в русском дубляже? Верно, всё на русском и только русском, мммм, как классно.
Потеря атмосферы, как минимум. Рокстары хотят, чтобы их продукт воспринимали так, как они задумали.

4
rethadon ratte88

соглашусь, вайб пропадет

2
hKKK33

Ведьмак 3 кроме главного героя ничем хорошим не запомнился. Барон ещё и пара сюжетных персов. Такие игры слишком большие для дубляжа. И GTA 6 не исключение. Я лучше буду оригинал слушать и субтитры, чем мычание бездарей в микрофон, но на знакомом языке. А вот короткие игры вполне можно дублировать и нужно.

0
Onti 1

переведут на 80 % и зашифруют чтоб слюни пускали

-8
ivan41kds

бред

3
JohnTornton ivan41kds

бред это вырезать или скрывать уже готовую локализацию в игре. таких примеров щас не мало

0
ZAUSA JohnTornton

Это где? Надеюсь не в играх, которые ещё сами недоделаны.

0