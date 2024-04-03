Rockstar Games разрабатывает Creator Platform

В январе этого года новые разработчики cfx.re (которых купила Rockstar Games для улучшения FiveM и RedM) теперь работают над некой платформой для коммьюнити, и скорее всего это кодовое название SixM.

На сайте Rockstar Careers пишется что новые разработчики должны:

Способствовать дизайну и архитектуре новых функций и улучшений для платформы моддинга.

Так-же ещё несколько интересных заявлений про будущую платформу:

Создание полностью настроенных выделенных серверов, где создатели могут разрабатывать свои собственные игровые режимы и другие модификации на различных языках сценариев.

Мы создаем технологии, инструменты и решения для улучшения опыта создателей и расширения возможностей нашего сообщества создавать и делиться любым опытом, который только можно себе представить.

Так-же, известный инсайдер Tez2 рассказал на форуме GTAForums, что Rockstar могут пойти по пути Bethesda или пройти через свой собственный путь.

Пока что официальных заявлений про что будет Creator platform нету ни от команды cfx.re ни от Rockstar Games, но скорее всего мы получим официальную поддержку моддинга для SixM/Creator platform с возможными инструментами.