Rockstar Games требует полного возвращения сотрудников в офис для финальной стадии разработки GTA 6

Rockstar Games, дочерняя компания Take-Two Interactive Software Inc., требует, чтобы сотрудники вернулись к работе в офисе пять дней в неделю, начиная с апреля, когда они вступают в заключительную фазу разработки Grand Theft Auto 6. Это решение вызывает споры об удаленной работе, производительности и безопасности в индустрии видеоигр.
Это решение, о котором объявила Дженн Кольбе, глава издательского отдела Rockstar, в первую очередь направлено на повышение производительности и безопасности, поскольку команда вступает в заключительную фазу разработки Grand Theft Auto 6. На фоне продолжающихся дебатов об эффективности удаленной работы этот сдвиг в политике подчеркивает проблемы и сложности разработки видеоигр в постпандемическом контексте.
Приказ вернуться в офис был передан сотрудникам по электронной почте, в котором подчеркивалась обеспокоенность по поводу нарушений производительности и безопасности, включая утечку ранних кадров игры и трейлера. Кольбе подчеркнула «ощутимые преимущества» личного сотрудничества, заявив, что этот подход имеет решающее значение для достижения качественных и амбициозных целей, поставленных перед Grand Theft Auto 6. Этот шаг соответствует стремлению Rockstar создать игру, отвечающую высоким ожиданиям сообщества, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения исполнения.
то решение вызывает споры об удаленной работе
Какая нах удалёнка. Меня в этой новости вообще удивило то что они ещё были на удалёнки. Ладно когда сотрудники аутсорсинга, но обычные какого
Учитывая что ту же самую GTA 5 сливали где-то за неделю до релиза, я уверен что и шестёрку сольют, как бы ни старались
Толку от этого? вряд ли к 25 году взлом ps5 доведут до последних версий прошивки, чтобы можно было запустить gta 6 на ней.
Слили на Xbox360, сам за три дня раньше начал играть.
Зная какая боль взлома консолей сейчас, то тут не будет уже такого эффекта.
Может в плане слива боятся слив в ПК версии которая в том или ином виде существует. И вполне может выйти как с человеком пауком 2, пока рокстар будет рожать официальную мододелы доведут до ума слитую.
Утечек боятся.
Как представлю этот эпический день, когда выйдет гта 6, что аж мурашки по телу пробегают🤗 В этот день возьму отпуск и уйду на фигову тучу часов в онлайн замес, как было с гта 5. Эх, быстрее бы её выход!! Но к этому времени нужно обновить пеку. Иначе ты не геймер, если не подготовишь её к такой легендарной игре. Ибо таков путь пека небес и власти великого графония на ультрах🙏
Нормально тебя прёт)Такого эффекта вау, как с гта5 на старте уже не будет.Рецепт 6шестерки.Рдр 2 плюс гта5,анимации и масштаб подтянут.С чего там писаться так, не пойму.
Так рецепт GTA5 это РДР1 плюс GTA4, анимации и масштаб подтянули. Но люди писались. Сейчас уже же один трейлер/анонс в твиттере шестерки побил рекорды разные. Щас ААА индустрия полна жидкого повидла, поэтому дорога свободна - заработать могут прилично.
я помню ради гта 5 плойку третью даже купил))) ну тогда ещё и инфы про выход на пе не было. был конечно разочарован разрешением 720р) ибо не знал что на плойке оно такое) Но в целом был счастлив как мальчишка.