Rockstar Games требует полного возвращения сотрудников в офис для финальной стадии разработки GTA 6

Rockstar Games, дочерняя компания Take-Two Interactive Software Inc., требует, чтобы сотрудники вернулись к работе в офисе пять дней в неделю, начиная с апреля, когда они вступают в заключительную фазу разработки Grand Theft Auto 6. Это решение вызывает споры об удаленной работе, производительности и безопасности в индустрии видеоигр.

Это решение, о котором объявила Дженн Кольбе, глава издательского отдела Rockstar, в первую очередь направлено на повышение производительности и безопасности, поскольку команда вступает в заключительную фазу разработки Grand Theft Auto 6. На фоне продолжающихся дебатов об эффективности удаленной работы этот сдвиг в политике подчеркивает проблемы и сложности разработки видеоигр в постпандемическом контексте.

Приказ вернуться в офис был передан сотрудникам по электронной почте, в котором подчеркивалась обеспокоенность по поводу нарушений производительности и безопасности, включая утечку ранних кадров игры и трейлера. Кольбе подчеркнула «ощутимые преимущества» личного сотрудничества, заявив, что этот подход имеет решающее значение для достижения качественных и амбициозных целей, поставленных перед Grand Theft Auto 6. Этот шаг соответствует стремлению Rockstar создать игру, отвечающую высоким ожиданиям сообщества, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения исполнения.