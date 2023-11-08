Ряд инсайдеров подтверждает скорый анонс GTA 6, игру могут показать на The Game Awards

Сегодня утром интернет взбудоражила новость о скором анонсе следующей части Grand Theft Auto, которая исходит от прославленного журналиста Джейсона Шрайера. Он же годом ранее озвучивал дату выхода самой игры, но если этого источника недостаточно, его слова подтверждают ряд других авторитетных инсайдеров. Но что еще интереснее, похоже организатор The Game Awards Джефф Кили намекает на показ дебютного трейлера GTA 6 в рамках его шоу.

Джейсон Шрайер заявил, что первые официальные новости о Grand Theft Auto 6 появятся уже на этой неделе, а дебютный трейлер проекта выйдет в декабре этого года. Ряд инсайдеров и проверенных авторов утечек в основном подтвердили высказывания журналиста, однако не все уверены в таком скором анонсе игры.

Инсайдеры с никами Tez2 и thetipsterVG лишь частично поддерживают Шрайера. По их данным, Rockstar действительно собирается в скором времени обнародовать информацию по поводу Grand Theft Auto. Тем не менее они не получили подтверждения от своих источников по поводу сроков. Авторы утечек предполагают, что в ноябре новостей по игре все же ожидать не стоит. Главная демонстрация проекта на данный момент запланирована на декабрь.

Данное предположение имеет место, особенно после недавней активности Джеффа Кили. Он один из немногих официальных лиц, кто официально отреагировал на публикацию Шрайера. Сразу после этого он написал в своих официальных аккаунтах, что до церемонии The Game Awards осталось всего 30 дней. Не исключено, что трейлер GTA 6 покажут как раз во время трансляции шоу.