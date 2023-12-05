Сравнение GTA VI и GTA V показывает большой графический скачок

Набрав почти 60 миллионов просмотров за двенадцать часов на YouTube, официальный трейлер GTA VI продолжает оставаться объектом пристального внимания фанатов. В полутораминутном ролике показана общая атмосфера игры, отдельные локации и персонажи, и все это было подготовлено на движке игры. Помимо отсылок к известным брендам франшизы, многие отметили впечатляющий графический скачок по сравнению с предшественницей в лице GTA V.

На видео ниже мы можем увидеть, как выглядит трейлер GTA 6 в сравнении с трейлером и геймплеем GTA 5. В роликах сравниваются пляжи Vice City и San Andreas, а также физика воды, плотность растительности, отдельные локации, время суток и модели персонажей. Особенно впечатляют толпы людей на пляжах, благодаря которым они кажутся "живее" и реалистичнее, чем в предыдущей части серии. Также заметно больше автомобильного трафика на дорогах.

Более точное сравнение мы получим, когда Rockstar Games решит выпустить первый геймплейный ролик, но уже сейчас видно, что GTA 6 - это явный шаг вперед в плане визуального сопровождения.

Еще одним важным фактором является то, что Rockstar Games не выпускает кинематографических роликов. Поэтому все, что можно увидеть за 1 минуту и 31 секунду, сделано на движке игры.