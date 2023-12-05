Сравнение GTA VI и GTA V показывает большой графический скачок

Набрав почти 60 миллионов просмотров за двенадцать часов на YouTube, официальный трейлер GTA VI продолжает оставаться объектом пристального внимания фанатов. В полутораминутном ролике показана общая атмосфера игры, отдельные локации и персонажи, и все это было подготовлено на движке игры. Помимо отсылок к известным брендам франшизы, многие отметили впечатляющий графический скачок по сравнению с предшественницей в лице GTA V.
На видео ниже мы можем увидеть, как выглядит трейлер GTA 6 в сравнении с трейлером и геймплеем GTA 5. В роликах сравниваются пляжи Vice City и San Andreas, а также физика воды, плотность растительности, отдельные локации, время суток и модели персонажей. Особенно впечатляют толпы людей на пляжах, благодаря которым они кажутся "живее" и реалистичнее, чем в предыдущей части серии. Также заметно больше автомобильного трафика на дорогах.
Более точное сравнение мы получим, когда Rockstar Games решит выпустить первый геймплейный ролик, но уже сейчас видно, что GTA 6 - это явный шаг вперед в плане визуального сопровождения.
Еще одним важным фактором является то, что Rockstar Games не выпускает кинематографических роликов. Поэтому все, что можно увидеть за 1 минуту и 31 секунду, сделано на движке игры.
Сейчас бы прирендер сравнивать)))))))))))))))
Типичный хайп дурачков
Разве рокстары таким грешили? У них же всегда трейлеры на движке были.
Вопрос в другом, что много чего, скорее всего на релизе все же будет не таким, вроде плотности НПС, анимаций, интерактивности и т.д., достаточно вспомнить трейлер V, где люди идут на пикник, что-то на релизе ничего подобного.
они всегда трейлеры делали на игровом движке + видно полигоны и брызги воды сделаны текстурами
Сейчас набегут бедолаги и начнут с пеной у рта доказывать, что скачка нет и все выглядит одинаково.
погоди, вот как выйдет игра, на своем старье получат 40 фпс, вот тогда понесется, что тут графика как в гта 3, где оптимизация:D
40? 15-20, не больше.
мне кажется не будет она много потреблять, поиграют все у кого хотя бы 1060\580 карты. Гта 5 как летала, тут тоже думаю все будет хорошо
Выйдет в 2026 году и прям поиграют обладатели 1060, средняка 9 летней давности. Гта5 норм летала на средняках 2006 года? Лол)
Вообще гта5 на ультрачах без сглаживания 60фпс выдавала на 970, последнем тогда поколении. И 970 в те года намного больше из себя представляла чем сегодняшние обрубки хх70. А вышедшая за ней 1060 была на уровне 980. А щас хх60 днище полное.
Ого. Прошло 10 лет (и пройдет еще больше) и скачок в графике. Вот это сюрприз :D
Сейчас диванные критики набегут обсирать, а как по мне все норм, да негров и латиносов много, но от этого игра хуже не станет, белые все же думаю есть в игре и не мало. В общем пока все прикольно выглядит. Кому не нравится те мимо, можете даже не играть в будущем в неё.
прикол том, что в майами, во флориде полным полно негров, латиносов, мексиканцев. это основная часть населения на ровне с белыми там
Вот и я о том же, просто основной сюжет видимо будет часто пересекаться с неграми, они же там воду мутят в основном и бандами ходят латиносы и мексиканцы, поэтому и в трейлере их и показывают.
Мне капец как трейлер зашел, я даже не присматривался что там негров или латиносов много. Вообще эта Америка там разнообразное населения, проще сказать кого там нет. Но нашлись куча людей живущих в снг, которые нет что бы кайфануть от трейлера, начали считать кого сколько показали.
Ну не заходит людям такая культура просто и всё. А сан Андреас заходил, там про гетто, а тут про Америку.
Какая культура? Выйди она сейчас, а не тогда, поноса в головах было бы еще больше у тех, кто не привык думать самостоятельно.
Тут всё в порядке,вопрос только в том какая будет оптимизация что бы всё это работало.
есть понятие требовательная игра, обновлять железо нужно, а оптимизация это термин для тех кто сидит на старье и думает что под него должны игру доводить
Скажи это консольщикам)
Когда некоторые игры 60 фпс даже на 4090 выдать не могут, это наверно опять видяха слабая
Без оптимизаций игру никакое железо не потянет, ну а уже от качества оптимизаций зависят системные требования (ну это конечно не значит что, если 1060 не тянет игру, то оптимизация дерьмо)
Во многих моментах обновленная гта5 на текущих консолях выглядит лучше чем на пк с максимальными настройками графики, хотя консоли заметно слабее. я вот как раз сегодня в стиме запусти ради интереса, после игры на пс5, не то пальто. Всетаки под определенные устройства проще оптимизацию сделать, чем под тысячу разных сборок
Не забывайте что может произойти даунгрейд, сколько раз было.
Реальность в общем-то неплоха. Хотя и похудеть не помешает.
Да там у всех бап карданы здоровенные. Как будто общий скелет на всех.
Она была лучшей Люсией
согласен, во флориде мало словянских белых людей с белоснежной кожой, не реалистично, то что там живут мулаты латиносы и оооочень загорелые люди это все миф конечно
Добро пожаловать в современные США.
А мне нравиться!
Глянь хоть один видос про Майями.
Потому что ты NIGA.
Это просто трейлер, не релизной версия, маловероятно, что плотность будет такой на релизе, кроме того, когда показывают пляж, видно, что НПС простенькие, лишь те, что в кадре сделаны шикарно, вроде блондинки.
Когда-то подобное уже писали, только про плотность траффика. Рокстар ВСЕГДА показывает свои трейлеры на движке без рендера и прочих иллюзий. Можешь глянуть любой трейлер ГТА и сам в этом убедиться.
Уже видел трейлер V и убедился, когда играл, что никакого огромного трафика до старших версий, никаких походов НПС на пикник и т.д.
Играл на Боксе на старте, люди гуляли с собаками, не раз кусали меня, кстати, были походы на гору и пикник, куча животных, охота на них и плотность траффика для тех лет поражала. Помню всегда бесился из-за него во время погони.
Ну, графика и впрямь хороша. Меня ещё удивило количество транспорта и людей на улицах, вот это прям реально скачок
Ты реально думаешь что будет столько людей и тачек в одном кадре на приставках??? В релизе все подрежут раз в пять. Плюс жалкие 30 кадров с просадками до 20 в разрешении ФулХД.
ну как бы 10 лет прошло с выходы 5ой части , дурачку понятно что графика сменилась
Как же долго ждать только...
рдр до сих пор не имеет равных во всех аспектах, про гта говорить даже не стоит. это пик игровой индустрии на ДЕСЯТКИ лет вперед. даже если условные найти дог, юбисофт, бесезда и сдпр объединяться в одну команду для создания магнум опуса, то у них не получится даже половины из того что будет в гта6
Сомневаюсь что гта 6 превзойдет рдр 2(я не про продажи ,а про в целом качество проекта).
Сюжетно - маловероятно. Технически и геймплейно - 100 процентов
Геймплейно тоже сложно представить ,да и технически .
Геймплей в рдр2, это далеко не самая сильная часть игры, так что этот аспект очевидно будет лучше. А технически уже виден шаг вперёд.
Надеюсь на выходе мы не получим что то подобное
Персонажи довольно пластиковые (особенно на превью второго ролика). Да и это ж графика не из игры.
Не из игры? а откуда тогда? на мосфильме снято чтоль?
Всмысле не из игры. Это движок, рокстары никогда не используют сиджиай или пререндр. Когда вышел трейлер рдр2, народ тоже не верил)
А по-моему почти одно и тоже, только объектов добавили.