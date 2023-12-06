Трейлер Grand Theft Auto 6 набрал 98 миллионов просмотров за первые сутки

За первый день после выхода трейлер к горячо ожидаемой Grand Theft Auto 6 оказался весьма популярным. На момент публикации на официальном канале Rockstar на YouTube трейлер был просмотрен более 98 миллионов раз. Трейлер, вышедший вчера ночью, - это первая порция Grand Theft Auto 6, которая была показана миру.

В первую очередь трейлер демонстрирует обстановку Vice City в Grand Theft Auto 6. В нем показана Люсия, которая спрашивает, почему она находится в тюрьме, а затем переходит к монтажу города. Окружение, показанное в трейлере, весьма разнообразно: от вечеринок и встреч с монстр-траками до нападения полиции и даже аллигаторов, заходящих в круглосуточные магазины.

Хотя у Grand Theft Auto 6 пока нет даты выхода, кроме 2025 года, Rockstar Games заявила, что игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S. О планах по выпуску игры для ПК студия пока не сообщает. Судя по истории релизов студии, вполне вероятно, что мы увидим PC-релиз через полгода или год после выхода игры на консолях.