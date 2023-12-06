Трейлер Grand Theft Auto 6 набрал 98 миллионов просмотров за первые сутки

За первый день после выхода трейлер к горячо ожидаемой Grand Theft Auto 6 оказался весьма популярным. На момент публикации на официальном канале Rockstar на YouTube трейлер был просмотрен более 98 миллионов раз. Трейлер, вышедший вчера ночью, - это первая порция Grand Theft Auto 6, которая была показана миру.
В первую очередь трейлер демонстрирует обстановку Vice City в Grand Theft Auto 6. В нем показана Люсия, которая спрашивает, почему она находится в тюрьме, а затем переходит к монтажу города. Окружение, показанное в трейлере, весьма разнообразно: от вечеринок и встреч с монстр-траками до нападения полиции и даже аллигаторов, заходящих в круглосуточные магазины.
Хотя у Grand Theft Auto 6 пока нет даты выхода, кроме 2025 года, Rockstar Games заявила, что игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S. О планах по выпуску игры для ПК студия пока не сообщает. Судя по истории релизов студии, вполне вероятно, что мы увидим PC-релиз через полгода или год после выхода игры на консолях.
Чтобы по чесноку, за 24 часа набрал 90 млн, что совершенно невероятно, если учесть каналы нахлебники по типу GameSpot и IGN, то в сумме будет за 110+ просмотров за первые 24 часа.
Спасибо Рокстар, что они единственные в индустрии по прежнему пытаются развивать свои идеи и воплощать их наилучшим образом...
Лично меня уже не удивишь красивыми видами, животными, да всякими диалогами в трейлере. Может быть в следующих трейлерах покажут какие - нибудь особенности новой ГТА, а пока не очень.
Дегроидность
Хоть бы их устроили продажи, а то РДР2 не нравится им с !55! млн проданных копий
Если выход в 2025, то самые продуктивные продажи начиная с осени. Значит на ПК в начале весны, либо осенью 2026...
К тому времени, как раз можно будет и ПК обновить хотяб на i5 16500 + rtx 5080. кек)
Наверное будут налеты. Можно будет брать второго перса на грабеж ларьков. Было бы круто