Трейлер GTA 6 переснятый в GTA, Minecraft, RDR, Watch Dogs и даже реальной жизни

Немногие анонсы вызывают столь масштабный всплеск интереса, как случилось с новой Grand Theft Auto. Но фанаты, увидев первый трейлер GTA 6, пошли дальше, начав переосмысливать его в контексте других популярных игр. Мы собрали подборку, в которой события трейлера воспроизводят на основе Minecraft, Red Dead Redemption, Watch Dogs, других GTA, куда ж без них, и даже в реальной жизни.

Первый трейлер GTA 6

Для начала, если кто забыл, первый трейлер следующей ГТА. Из него мы узнали о Вайс-Сити, полюбовались его великолепными ракурсами, красивой жизнью в центре города, кадрами с NPC на пляже и в гетто, а также парочкой главных героев, пробивающих свой путь к славе.

Итак, как всё это может выглядеть в других играх?

Mine Craft Auto

Minecraft — отличная база для интерпретации любых игр, GTA не исключение. На видео ниже результат большой работы по воссозданию оригинального трейлера, используя исключительно возможности игры. То есть некоторые сложные фоны или объекты автор взял из первого трейлера, а затем просто размыл их:

Если же вам по душе бережное использование видеоряда, то следующий ролик порадует куда больше, ведь он строго следует стилистике Minecraft, при этом покадрово сохраняя оригинальный трейлер. Хиробрин и зомби в качестве интересных отсылок:

Grand Red Auto Redemption

Последнее на текущий момент творение Rockstar — Red Dead Redemption 2 — навечно в сердцах фанатов. Потому они принялись на разный манер тасовать кадры игры, стремясь составить из них первый трейлер GTA 6, если бы её события происходили 200 лет назад. Мы отобрали пару работ, которые, на наш взгляд, самые удачные:

Last of Theft Auto

Эта интерпретация не могла не появиться. Как Grand Theft Auto с её задорным геймплеем могла бы выглядеть в постапокалиптических пейзажах The Last of Us? Получилось очень здорово, хотя Нью-Йорк первой части не особо похож на Майами:

Flight Theft Simulator

Трейлер GTA 6 получил одну особенность — почти весь видеоряд в нем "заснят» в упор. Обычно же первое видео по новой игре наполняют крупными планами, широкими площадями и пролетами на немалой высоте. Реализовать нечто подобное поможет Microsoft Flight Simulator. С высоты птичьего полета можно насладиться видом на Вайс-Сити (Майами) и всеми окрестностями штата Леонида (Флорида), включая знаменитые пляжи, леса и болота. Мир авиасимулятора выглядит неплохо, а бэдбой и бэдгерл здесь — самолеты в воздухе.

Grand Theft Punk 2077

В свое время CD Projekt RED вдохновлялась серией GTA, в чем не раз признавалась своей аудитории. Да, у поляков с Cyberpunk 2077 не всё получилось гладко. Но если сравнивать их видеоряд, обе игры как будто дополняют друг друга, независимо от сеттинга или кибернетических улучшений. Экшен, погони, стрельба, клубная жизнь, поездки по миру на разном транспорте из Cyberpunk 2077 прекрасно заменили кадры будущей ГТА:

Watch Dogs Auto

За свою историю Rockstar повидала немало проектов, заявлявших, что они ни в чем не уступят GTA. В их числе и Watch Dogs от Ubisoft, только с хакингом, фолловерами в социальных сетях и толерантными шутками. На деле получилось иначе, но то уже история. Важно, что у серии до сих пор живое комьюнити, рискнувшее записать трейлер GTA 6 в стилистике первой и второй частей:

GTA в твоей GTA

Каждая ГТА была событием и каждую следующую ГТА пытались запустить на старой. Мы про GTA 4 на движке GTA 5 и подобные переделки. С GTA 6, по сути, та же самая история. Вот как она может выглядеть на базе пятой части:

Впрочем, фанаты пошли еще дальше и попытались снять трейлер даже на основе ГТА 4:

Естественно не обошлось без попытки переснять первый трейлер GTA 6 на основе предшественницы — Vice City. Между ними почти 30 лет, но получилось идентично: узнаются те самые локации, здания и культовые места. Впрочем, иначе и не могло быть:

Примечательно, что даже San Andreas может начать выглядеть в духе GTA 6. Настолько Rockstar верна своим традициям:

Grand Test Auto by Hyundai

Одна из наиболее неожиданных переделок — превращение команды Hyundai Rally Team в героев видеоигры, которые пытаются завоевать уже ралли-чемпионат:

LEGO Theft Auto

Серия игр LEGO от TT Games сама не раз пародировала культовые игры, включая Grand Theft Auto. Но речь не про игру, а про оригинальные фигурки "лего". Именно с их помощью воссоздали трейлер, причем вышло почти покадрово, а там где это не получилось, авторы нашли оригинальные решения:

Miami VICE

Культовый сериал "Полиция Майами: Отдел нравов" не меньше других годится для пересъемки трейлера GTA 6. В данном случае — просто перемонтировали известные или подходящие сцены:

Попытки перенести трейлер ГТА 6 в другие игровые миры и даже реальность не только подчеркивают изобретательность фанатов, но и доказывают, как сильно они ждут следующую GTA. За прошедшее с 2013 года время мы видели множество отличных игр — GTA 6 могла соперничать с любой из них. Но только 2025 год утолит жажду новой части Grand Theft Auto. Сперва игра выйдет на консолях PS5 и XSX.