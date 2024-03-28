У разработчика из Rockstar Games нашли информацию указывающую на то, что в GTA VI будут торнадо и ураганы

Пользователи обнаружили интересную заметку у разработчика из Rockstar Games Сонни Блита, который работает в компании разработчиком софта для движка игры.

В ней есть информация о том, что в игре будет динамическая система погоды, включающая в себя такие явления как торнадо и ураганы. Это выглядит логично, учитывая то, что действие игры происходит в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стал реальный штат Флорида, в котором ураганы отнюдь не редкое явление. Блит пишет, что на тестирование данной функции разработчикам понадобится от 1 до 40 часов рабочего времени.

В предыдущей игре Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, была впечатляющая погодная система, которая включала в себя в том числе сильные ливни и грозы - вероятно в Grand Theft Auto VI разработчики из Rockstar выведут погодную систему своего движка RAGE на совершенно новый уровень.