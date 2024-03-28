У разработчика из Rockstar Games нашли информацию указывающую на то, что в GTA VI будут торнадо и ураганы

Пользователи обнаружили интересную заметку у разработчика из Rockstar Games Сонни Блита, который работает в компании разработчиком софта для движка игры.
В ней есть информация о том, что в игре будет динамическая система погоды, включающая в себя такие явления как торнадо и ураганы. Это выглядит логично, учитывая то, что действие игры происходит в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стал реальный штат Флорида, в котором ураганы отнюдь не редкое явление. Блит пишет, что на тестирование данной функции разработчикам понадобится от 1 до 40 часов рабочего времени.
В предыдущей игре Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, была впечатляющая погодная система, которая включала в себя в том числе сильные ливни и грозы - вероятно в Grand Theft Auto VI разработчики из Rockstar выведут погодную систему своего движка RAGE на совершенно новый уровень.
хахаха)))
Обещанного десять лет ждут.
Ранее была новость что их убрали из-за технических ограничений.
да 5 должны были быть, но увы консольное железо не тянуло
В RDR2 прям очень хорошая погодка, как минимум ожидаю такую.
Да на кой это надо? Даёшь "Hot coffee 2.0"!!! Вот это будет ураган... в портках псевдо-моралистов:)))
А что если будут торнадо, разрушенные дома, потом они будут со временем восстанавливаться?
А что если...
Конечно, а неписи будут их отстраивать у тебя на глазах как в cities skylines
слышал гта 6 выйдет 26,04,26
зная рокстар будет в одной сюжетной миссии и все
Будут, конечно.
Максимум на что хватит Rockstar, так это на пару дождиков и облачко в виде члена. Всё, на что способны эти бездари - штамповать унылые сюжетки и продавать онлайн-фигню за реальные бабки.
Нормальный байт на комменты)
Ты же шутишь, да?)