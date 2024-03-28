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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 536 оценок

У разработчика из Rockstar Games нашли информацию указывающую на то, что в GTA VI будут торнадо и ураганы

AceTheKing
Новости

Пользователи обнаружили интересную заметку у разработчика из Rockstar Games Сонни Блита, который работает в компании разработчиком софта для движка игры.

В ней есть информация о том, что в игре будет динамическая система погоды, включающая в себя такие явления как торнадо и ураганы. Это выглядит логично, учитывая то, что действие игры происходит в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стал реальный штат Флорида, в котором ураганы отнюдь не редкое явление. Блит пишет, что на тестирование данной функции разработчикам понадобится от 1 до 40 часов рабочего времени.

В предыдущей игре Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, была впечатляющая погодная система, которая включала в себя в том числе сильные ливни и грозы - вероятно в Grand Theft Auto VI разработчики из Rockstar выведут погодную систему своего движка RAGE на совершенно новый уровень.

31
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Vinzed
25
DLSS Q

хахаха)))

3
Ivan Dro

Обещанного десять лет ждут.

0
Banamba

Ранее была новость что их убрали из-за технических ограничений.

10
Sevasibor

да 5 должны были быть, но увы консольное железо не тянуло

0
AndruhaGruz
8
JustA_NiceGuy

В RDR2 прям очень хорошая погодка, как минимум ожидаю такую.

8
Аристов--Черный

Да на кой это надо? Даёшь "Hot coffee 2.0"!!! Вот это будет ураган... в портках псевдо-моралистов:)))

2
SkyGame

А что если будут торнадо, разрушенные дома, потом они будут со временем восстанавливаться?

1
Merelone

А что если...

6
fforimen

Конечно, а неписи будут их отстраивать у тебя на глазах как в cities skylines

2
WholeZeller

слышал гта 6 выйдет 26,04,26

0
Kostya Bashmakov

зная рокстар будет в одной сюжетной миссии и все

0
SAW112

Будут, конечно.

-1
Gridon

Максимум на что хватит Rockstar, так это на пару дождиков и облачко в виде члена. Всё, на что способны эти бездари - штамповать унылые сюжетки и продавать онлайн-фигню за реальные бабки.

-10
JustA_NiceGuy

Нормальный байт на комменты)

Спойлер


Ты же шутишь, да?)

0