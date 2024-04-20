В GTA 6 может появиться трассировка лучей. Rockstar Games ищет разработчиков с опытом работы с современными API RT

Grand Theft Auto 6 – одна из тех игр, выхода которой ждет весь геймерский мир и не только. Игра Rockstar Games должна выйти на современных консолях, поэтому она должна предлагать достаточно высокий уровень по всем направлениям. Одним из них может стать визуальная часть, ведь Rockstar Games ищет сотрудников, которые реализуют один из технологических стандартов.

До выхода Grand Theft Auto 6 остался минимум год. Хотя вокруг новой части легендарной серии ходит много спекуляций, одно можно сказать наверняка: игра нас очарует. Причиной этому может быть сама атмосфера Vice City, где разворачивается действие. Однако, поскольку GTA 6 выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, игроки ожидают, что игра будет предлагать графику, которая не только сохранит высокий уровень, известный по предыдущим продуктам Rockstar, но и будет соответствовать текущим стандартам.

Одним из них является наличие трассировки лучей. Rockstar, вероятно, осознаёт, как это может повлиять на впечатления, поэтому студия ищет сотрудников, знакомых с этой техникой. На популярном сайте LinkedIn появилось объявление о вакансии. Компания ожидает, что человек, занимающий должность старшего графического программиста, должен иметь опыт работы с интерфейсами DXR или NVR, которые позволяют реализовать трассировку лучей в реальном времени.

Неудивительно, что Rockstar Games сосредоточится на трассировке лучей как на центральной графической функции GTA 6. Ранее студия экспериментировала с этой технологией в переиздании GTA V текущего поколения. Консольные версии как для PS5, так и для Xbox Series поддерживают трассированные тени и отражения. GTA 6, несомненно, пойдет на несколько шагов дальше, и в трейлере игры уже показаны признаки того, что глобальное освещение с трассировкой лучей и отражения с трассировкой лучей в некоторой степени присутствуют. Учитывая ограниченные возможности трассировки лучей на консолях текущего поколения, мы, скорее всего, увидим в GTA 6 смесь как трассировки лучей, так и растеризованной графики.