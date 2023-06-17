Grand Theft Auto: San Andreas довольно неплохо выглядит с трассировкой пути RTX Remix ©

Поклонники Grand Theft Auto, сегодня для вас есть кое-что особенное. Оказывается, RTX Remix теперь совместим с Grand Theft Auto: San Andreas, и ниже вы можете найти видео, демонстрирующее WIP-версию. Благодаря RTX Remix ПК-геймеры смогут насладиться трассировкой пути в реальном времени в этой классической игре.



Как вы можете видеть, RTX Remix Mod все еще имеет множество ошибок и графических глюков. Тем не менее, игра теперь может выглядеть значительно лучше, чем ее ванильная версия. Трассировка пути делает огромную разницу даже в такой старой игре.

Интересно, что моддеры смогли добиться этого, используя только RTX Remix Runtime. Теоретически, ситуация станет намного лучше, когда NVIDIA выпустит Remix Creator Tool.

GTA: San Andreas - это вторая игра, которая получила значительные визуальные улучшения с RTX Remix. Первой была Need for Speed: Underground 2.