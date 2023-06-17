Grand Theft Auto: San Andreas 26.10.2004
9.3 8 392 оценки

Grand Theft Auto: San Andreas довольно неплохо выглядит с трассировкой пути RTX Remix

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Procy_on
Новости

Поклонники Grand Theft Auto, сегодня для вас есть кое-что особенное. Оказывается, RTX Remix теперь совместим с Grand Theft Auto: San Andreas, и ниже вы можете найти видео, демонстрирующее WIP-версию. Благодаря RTX Remix ПК-геймеры смогут насладиться трассировкой пути в реальном времени в этой классической игре.

Как вы можете видеть, RTX Remix Mod все еще имеет множество ошибок и графических глюков. Тем не менее, игра теперь может выглядеть значительно лучше, чем ее ванильная версия. Трассировка пути делает огромную разницу даже в такой старой игре.

Интересно, что моддеры смогли добиться этого, используя только RTX Remix Runtime. Теоретически, ситуация станет намного лучше, когда NVIDIA выпустит Remix Creator Tool.

GTA: San Andreas - это вторая игра, которая получила значительные визуальные улучшения с RTX Remix. Первой была Need for Speed: Underground 2.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
PlatinumJack
Grand Theft Auto: San Andreas довольно неплохо выглядит с трассировкой пути RTX Remix©

к окулисту дорога тебе

10
jbaha

сравнивается две разные версии,в пластелиновый дефенитив играть даже с ремикс нахер не упало

6
Dick_Thunder

не, ванила лучше выголядит. с ртх как будто старые мультяшные модели в реалистичный стиль запихнули в стиле кролика роджера

5
0ncnjqybr

Напомнило старые мультики, где нарисованный мультяшный персонаж бегает по реальному городу.

4
NarkoSky

Ну такое себе...

2
Лицо со шрамом

Щет, хи уИ го аген

-4