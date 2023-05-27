Теперь Need For Speed: Underground 2 выглядит получше с трассировкой пути RTX Remix в новом видео ©

На прошлой неделе Uncle Burrito выпустил видео, демонстрирующее WIP-версию Need for Speed: Underground 2 с RTX Remix Path Tracing. А вчера ютубер поделился новым видео, демонстрирующим совершенно новую версию этого мода.



В этой новой версии Uncle Burrito увеличил объемное освещение и разметил многие другие текстуры для правильного использования с RTX Remix. Моддер также заменил все текстуры асфальта на новые пользовательские материалы, а также несколько текстур тротуаров. И не только это, но и многие другие поверхности, по которым можно ездить, были заменены на PBR-материалы.



Что еще интересно, моддер минимизировал изменения освещения, которые могут происходить рядом с камерой. Как отметил моддер, в игре используется очень агрессивная очистка, чтобы скрыть все модели и освещение за пределами обзора камеры. Таким образом, сейчас может быть невозможно полностью исправить это с помощью RTX Remix Runtime. Но, возможно, это можно будет исправить, когда NVIDIA выпустит RTX Remix Creator Tool.