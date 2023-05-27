Need for Speed: Underground 2 09.11.2004
9.3 3 613 оценок

Теперь Need For Speed: Underground 2 выглядит получше с трассировкой пути RTX Remix в новом видео

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Procy_on
Новости

На прошлой неделе Uncle Burrito выпустил видео, демонстрирующее WIP-версию Need for Speed: Underground 2 с RTX Remix Path Tracing. А вчера ютубер поделился новым видео, демонстрирующим совершенно новую версию этого мода.

В этой новой версии Uncle Burrito увеличил объемное освещение и разметил многие другие текстуры для правильного использования с RTX Remix. Моддер также заменил все текстуры асфальта на новые пользовательские материалы, а также несколько текстур тротуаров. И не только это, но и многие другие поверхности, по которым можно ездить, были заменены на PBR-материалы.

Что еще интересно, моддер минимизировал изменения освещения, которые могут происходить рядом с камерой. Как отметил моддер, в игре используется очень агрессивная очистка, чтобы скрыть все модели и освещение за пределами обзора камеры. Таким образом, сейчас может быть невозможно полностью исправить это с помощью RTX Remix Runtime. Но, возможно, это можно будет исправить, когда NVIDIA выпустит RTX Remix Creator Tool.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Odesseet

Влупили бы на Unreal Engine 5 эту часть,я бы купил)

4
gam_rev

Надо чтобы ИА ремейк сделали и лучше на фростбайте с оригинальной физикой, а то на анриале фризы и просадки

-7
KSS90 gam_rev

На#@й этот кусок кала от еа (фрост) с его картонным скриптованным управлением, анрил в миллион раз круче и проще для мододелов.

-1
KIBERMAX gam_rev

Нафига пихать опять этот Фростбайт движок напрочь изжил себя, и как видно для гонок он не предусмотрен, тем более как жалуются разрабы документация на фростбайт просто ужас.

-1
Raees786 KSS90

сразу видно что ты понятия не имеешь в разработке игра движок не имеет отношения к физики на любом движке можно сделать физику как в автосимуляторе лучше изучи вопрос прежде чем что-то подобного писать (есть видос на ютубе который тебе все объяснит про фростбайт и физику поведения авто)

3
JustA_NiceGuy

Скачай NFS 2015 и получишь именно то, что хочешь, просто в другой локации)

-1
El1x1r

Почему в EA работают какие-то тупари, по другому и не скажешь. Хотят заработать на фанатах, выпускают кривой, нахрен не нужный никому батлфилд 2042 с элементами из старых частей играющий на чувствах ностальгии.
А нужно всего-то просто переиздать NFS серию Underground, сделать добротный Remake на крутом движке и все, деньги сами потекут, фанаты же сами уже сколько лет просят, но увы... сборище кретинов в руководстве EA сидят на месте ровно, изи месячную зарплату лутают и им и так хорошо...

2
Well-offZin

На счет "не нужный никому 2042" - ты за себя говори, а не за всех. В данный момент играется , общий онлайн со Стим+Оригин+Консоли - под 100к.

-1
the gift of understanding

Странно, но я слышал что фанаты, ждут ремейка Need for Speed: Most Wanted

0
NatanieLzZ

Фонари тени не создают. Интересно настраивается это там или нет

1
dangerous_beast

Ухх ты. Уже выглядит годно. Прям малясь добавить стабилизации изображения, сглаживание и можно еще раз пройти спустя 15 лет))

1
SubaruBrzDream

ну такооое...

1
Руслан Меркулов 2

Лучшая игра в серии для меня👍👍👍

1
X_ray_83

Напоминаю зумерам NFS выглядел вот так на PC )))

А не так )))

1
Protocol10

что такое "трассировка пути"?

1
Well-offZin

Улучшенный рейтресинг для RTX 4000 серии карт!.

0
oldhoudini

перевод от пг через гугл транслейт.

1