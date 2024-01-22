Нейросеть показала, как могли бы выглядеть культовые сцены из GTA San Andreas в реальной жизни

Народное творчество с использованием продвинутых технологий искусственного интеллекта не перестает удивлять. На этот раз энтузиасты предлагают нам посмотреть, как могла бы выглядеть знаменитая игра с открытым миром Grand Theft Auto: San Andreas в реальной жизни. Новые иллюстрации очень точно передают атмосферу оригинальной игры Rockstar Games и показывают, как далеко продвинулись нейросети.
Новой работой в области искусственного интеллекта поделились в сообществе GTASeries. Авторы с использованием нейросети сгенерировали несколько реалистичных изображений, которые воспроизводят культовые сцены из GTA San Andreas, включая самое начало игры и знаменитую погоню за поездом.
В комментариях многие пользователи отметили правдоподобие картинки и детализацию изображения. По мнению игроков, именно так могла бы выглядеть качественная киноадаптация Grand Theft Auto: San Andreas, если бы она существовала, но фанатам приходится довольствоваться лишь этими изображениями.
Фига, на 3-й пикче мотоцикл длинный 🤡
а-ля' музин... мотомузин хд
Зачем для Сан Андреас ещё нейросети? Открываешь новостные штатовские приколы, полицейские погони и понимаешь, что практически всё безумие в гта можно вообще без проблем встретить у них на улицах))
проста как будет ремейк гта са через 15 лет выглядеть
если ПеКа не умрет и если ПеКа верующие будут жертвовать ПеКа богу на строительство топовых храмов графовых размером с русскую печь раз в пол года. а ежели на телефонах будут играть или вкусят плод облачных технологий век игор не видать.