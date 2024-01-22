Нейросеть показала, как могли бы выглядеть культовые сцены из GTA San Andreas в реальной жизни

Продолжение культовой серии, повествующей о тяжелых буднях угонщика автомобилей.

В новой части вы можете вжиться в роль афроамериканца по имени CJ и отправиться в San Andreas (состоящий из трех частей, прообразами для которых в свою очередь стали реальные американские города) для решения семейных проблем. Которые, как это часто бывает, бросают нашего героя в совершенно немыслимые приключения, «знакомят» с верхами мафии и заставляют организовать собственную группировку. Именно последней в игре уделено наибольшее внимание – впервые в истории серии вы можете пользоваться услугами напарников и брать под свой контроль куски города, в бою отнимая их у конкурирующих структур.

Кроме того, разработчики разбавили быт игрока возможностью сделать прическу, подкачать мускулатуру (иначе герой превратится в жирдяя), покататься на велосипеде и покупать недвижимость, которой нашлось место и в предыдущей части. Ну а еще вам придется постоянно есть – в общем, все как в реальной жизни.

Куча машин, самолетов, вертолетов и водного транспорта, а также немыслимое количество приятно проведенного времени – все это GTA: San Andreas.