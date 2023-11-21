GTA: Vice City чуть не превратили в игру про зомби в Шотландии

Разработчик GTA компания Rockstar пыталась создать игру на тему зомби-выживача в Шотландии, используя код из Vice City, но быстро отказалась от этой затеи, так как она оказалась слишком депрессивной, чтобы продолжать работу над ней. По всей видимости, разработчики Rockstar North работали над этим проектом в период между выпуском Vice City и GTA San Andreas.
Об этом сообщает голландский разработчик Оббе Вермей, занимавший должность технического директора студии с 1995 по 2009 год и недавно решивший завести блог, в котором рассказывает о том, над чем он работал в этой должности. В одном из постов Вермей рассказывает о некоторых играх, которые так и не увидели свет: одна из них - игра про зомби, получившая рабочее название "Z".
После Vice City в North появилось ощущение, что было бы неплохо сделать что-то другое. Что-то, что не было бы похоже на GTA. Некоторые художники хотели сделать игру на выживание с зомби. Программисты любят фантастику. Художники любят зомби. Я не знаю точно, почему. Некоторое время мы преследовали идею зомби.
Вермей поясняет:
Идея заключалась в том, чтобы использовать код Vice в том виде, в котором он был. Действие игры должно было происходить на туманном, продуваемом всеми ветрами шотландском острове. На игрока постоянно нападали бы зомби. Чтобы передвигаться по острову, игроку пришлось бы использовать транспортные средства, но для них требовалось бы топливо. Покупка топлива должна была стать важной частью игры.
"Идея показалась нам унылой и быстро исчерпала себя, - пишет Вермей, - Даже люди, которые изначально предложили эту идею, потеряли уверенность. Мы отказались от этой идеи и продолжили работу над San Andreas".
С этим справились мододелы в Long Night.
да)
Зомби моды для Вайса тех лет привет передают.
покупка топлива в апокалипсис???
Чуть не превратили в Dead Rising.
Нужно просто делать игру про зомби, но не депрессивную, а задорную и веселую, с черным юмором