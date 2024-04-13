Создатели ремастера Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE поделились подробностями проекта

Недавно у блогера SpecterChannel состоялось интервью с Revolution Team, создателями масштабной модификации Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, в которой авторы осуществляют перенос оригинальной игры на движок RAGE. Разработчики ответили на самые часто задаваемые вопросы пользователей. Основные моменты из интервью представлены ниже:
- Разработчики решили взяться за проект, поскольку были разочарованы качеством Definitive Edition от Take-Two - по их словам, они хотели получить от ремастера Vice City новые ощущения и эмоции, но он им этого не дал;
- Разработчики решили перенести именно Vice City, поскольку у каждого из них это любимая часть GTA;
- Браться за перенос на движок RAGE GTA 3 или San Andreas они не планируют, но это смогут сделать другие пользователи, воспользовавшись их инструментариями для разработки;
- Был выбран движок GTA IV, а не GTA V, поскольку текущий инструментарий для движка GTA V не позволяет создавать собственные сюжетные миссии - выход модификации был бы попросту невозможен;
- На вопрос касательно возможных претензий издателя к моду, разработчики заявили, что скорее всего после релиза Definitive Edition коммерческий интерес к игре у Take-Two заметно упал, поэтому они не ждут каких-либо проблем в этом плане, тем более учитывая что мод будет распространяться полностью бесплатно. Тем не менее, авторы намекнули, что на данный момент у издателя в России даже нет официального юридического лица, а "то что попадает в интернет - остается там навсегда" - видимо переживать пользователям на этот счет не стоит;
- Главная цель разработчиков - полностью перенести основные сюжетные миссии оригинальной игры и чтобы это на 100% работало у всех пользователей без каких-либо проблем. При этом часть дополнительных заданий будет на релизе, а часть - могут добавить после релиза патчем;
- В игре не будет миссии с самолетиками: движок GTA IV не поддерживает данный вид транспорта, а попытки добавить самолеты сторонними скриптами делали работу модификации нестабильной. Тем не менее авторы обещают переработать данную миссию с другим видом транспорта;
- Чекпоинтов в миссиях не будет - при провале миссии необходимо будет ехать до маркера и запускать её заново;
- Томми умеет плавать - это умение досталось персонажу в наследство от GTA IV. Тем не менее, сюжетно острова будут так же перекрыты, поэтому за нелегальный переплыв на другой остров игрок получит преследование полиции и звезды розыска;
- Разработчики не планируют добавлять вырезанный контент из бета-версии Vice City - будет только то, что было в файлах оригинальной игры;
- В игре будет вся музыка из оригинальной Vice City. Кроме того, поскольку оригинальная GTA IV имеет большее количество радиостанций, чем Vice City, авторам было нужно чем-то заполнить лишние радиостанции - они приняли решение добавить некоторые радиостанции из Vice City Stories, поскольку там присутствует музыка той же эпохи, которая отлично вписывается в игру;
- Система хранения оружия будет аналогична GTA IV. Разработчики мода, само собой, добавили бензопилу, без которой, пожалуй, невозможно представить Vice City;
- После релиза мода разработчики предоставят исходники для создания миссий. Так же создатели сказали, что поделятся своими личными инструментариями для разработки;
- Мод выйдет с русской и английской локализацией. Так же создатели предоставят инструменты, которые позволят всем желающим перевести мод на другие языки;
- Если русская озвучка от GamesVoice выйдет до релиза модификации, то к релизу мода авторы постараются адаптирировать ее для работы с модификацией, если позже - потребуется некоторое время на это. Установка русской озвучки будет опциональной;
- Система розыска будет аналогичной GTA IV. Движок игры не позволяет добавить танки и военных на 6 звездах розыска, поэтому их, к сожалению, не будет - тем не менее, по словам авторов, на 6 звездах розыска полиция все равно не даст игроку заскучать;
- Модели и текстуры взяты из Xbox версии Vice City. Авторы не рассматривали модели персонажей из Definitive Edition, поскольку они ужасного качества и выбиваются из стилистики игры. Тем не менее, по скриншотам и видео из мода заметно, что как минимум модели пальм и растительность были сильно улучшены относительно оригинальной игры;
- Благодаря тому, что катсцены будут на движке RAGE, а не предзаписанные, авторам удалось значительно сократить количество требуемого места для модификации, а так же повысить общее качество катсцен;
- Любой желающий после релиза модификации может без проблем делать собственные моды для нее, тем не менее, работоспособность с ними они гарантировать не могут по понятным причинам;
- Системные требования будут аналогичны GTA IV;
- Авторы рекомендуют использовать для мода версию GTA IV 1.0.7.0, либо EFLC 1.1.2.0 - именно под них разрабатывается мод. Обладателям Steam-лицензии придется делать даунгрейд;
- Создатели напоминают, что это не официальный ремастер, а лишь модификация, которая делается на чистом энтузиазме - они просят немного снисходительнее относиться к проекту и некоторым "больным темам", таким как отсутствие самолетика или танков на 6 звездах розыска - не все вещи можно реализовать с доступным им инструментарием, без некоторых компромиссов в любом случае не обойтись при переносе на другой движок;
- Создатели преобразили город: Vice City получит красивый неон на зданиях из Vice City Stories. При этом карта будет из оригинальной Vice City, без каких-либо зданий из Vice City Stories, поскольку это противоречит некоторым сюжетным моментам и логике игры;
- Авторы ответили на жалобы пользователей на слишком темную воду в моде - к релизу модификации создатели сделают ее, как и положено, лазурного цвета.
Авторы напомнили, что релиз модификации состоится в 2024-м году, скорее всего во второй половине года.
Реально стыдно за компанию, которая на свою платиновую классику потратила 2 бакса и попросила уборщиков и доставщиков воды сделать это нечто. Понятно, что издатель даже и не планировал вкладывать деньги в данный проект но это просто позорище.... Надеюсь у этих ребят получится всё доделать...
Огромный труд. Но, как мне кажется, не востребованный. "Та самая Vice City" навсегда останется в сердцах её фанатов, но перенести игру на современный движок - мало. Одно - влечёт за собой другое, с новым движком нужно и задания переделывать, чтобы оправдать эти "новые" технологии, а с новыми заданиями придёт и новый сюжет, а с новым сюжетом это будет уже другая GTA.
Сейчас разрабатывается Вайс Сити на новом движке от самих авторов - GTA VI. Стоило бы присоединиться к проекту про объединение всех 3D-карт в одну игровую карту(забыл как называется мод). Вот там простор для креатива очень большой.
до судебного иска 5...4...3...2..
как то всрато выглядит
Ну мы же понимаем что мод не доживет до релиза.
Это вроде совсем скоро выйдет, вопрос в другом. Зачем использовать старые текстуры и модели на новом движке? Смысл нового движка в возможностях как раз, а они тут не используются.
Да я о том что их засудят и заставят всё удалить, это же Rockstar. А так согласен, выглядит ужасно когда переносят просто модельки и текстуры бородатых годов на новый движок. Ну что сказать, М О Д О Д Е Л Ы.
Работа хорошая проделана, впросов нет, но смысл. Хоть через нейросеть прогнали бы.
Ну как минимум 5 лет дают инфоповод, может что и получится.
А если нет, ничего страшного не случится. Уже тысячу таких модов анонсировали и ни один не вышел.