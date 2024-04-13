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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 325 оценок

Создатели ремастера Grand Theft Auto: Vice City на движке RAGE поделились подробностями проекта

AceTheKing
Новости

Недавно у блогера SpecterChannel состоялось интервью с Revolution Team, создателями масштабной модификации Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, в которой авторы осуществляют перенос оригинальной игры на движок RAGE. Разработчики ответили на самые часто задаваемые вопросы пользователей. Основные моменты из интервью представлены ниже:

  • Разработчики решили взяться за проект, поскольку были разочарованы качеством Definitive Edition от Take-Two - по их словам, они хотели получить от ремастера Vice City новые ощущения и эмоции, но он им этого не дал;
  • Разработчики решили перенести именно Vice City, поскольку у каждого из них это любимая часть GTA;
  • Браться за перенос на движок RAGE GTA 3 или San Andreas они не планируют, но это смогут сделать другие пользователи, воспользовавшись их инструментариями для разработки;
  • Был выбран движок GTA IV, а не GTA V, поскольку текущий инструментарий для движка GTA V не позволяет создавать собственные сюжетные миссии - выход модификации был бы попросту невозможен;
  • На вопрос касательно возможных претензий издателя к моду, разработчики заявили, что скорее всего после релиза Definitive Edition коммерческий интерес к игре у Take-Two заметно упал, поэтому они не ждут каких-либо проблем в этом плане, тем более учитывая что мод будет распространяться полностью бесплатно. Тем не менее, авторы намекнули, что на данный момент у издателя в России даже нет официального юридического лица, а "то что попадает в интернет - остается там навсегда" - видимо переживать пользователям на этот счет не стоит;
  • Главная цель разработчиков - полностью перенести основные сюжетные миссии оригинальной игры и чтобы это на 100% работало у всех пользователей без каких-либо проблем. При этом часть дополнительных заданий будет на релизе, а часть - могут добавить после релиза патчем;
  • В игре не будет миссии с самолетиками: движок GTA IV не поддерживает данный вид транспорта, а попытки добавить самолеты сторонними скриптами делали работу модификации нестабильной. Тем не менее авторы обещают переработать данную миссию с другим видом транспорта;
  • Чекпоинтов в миссиях не будет - при провале миссии необходимо будет ехать до маркера и запускать её заново;
  • Томми умеет плавать - это умение досталось персонажу в наследство от GTA IV. Тем не менее, сюжетно острова будут так же перекрыты, поэтому за нелегальный переплыв на другой остров игрок получит преследование полиции и звезды розыска;
  • Разработчики не планируют добавлять вырезанный контент из бета-версии Vice City - будет только то, что было в файлах оригинальной игры;
  • В игре будет вся музыка из оригинальной Vice City. Кроме того, поскольку оригинальная GTA IV имеет большее количество радиостанций, чем Vice City, авторам было нужно чем-то заполнить лишние радиостанции - они приняли решение добавить некоторые радиостанции из Vice City Stories, поскольку там присутствует музыка той же эпохи, которая отлично вписывается в игру;
  • Система хранения оружия будет аналогична GTA IV. Разработчики мода, само собой, добавили бензопилу, без которой, пожалуй, невозможно представить Vice City;
  • После релиза мода разработчики предоставят исходники для создания миссий. Так же создатели сказали, что поделятся своими личными инструментариями для разработки;
  • Мод выйдет с русской и английской локализацией. Так же создатели предоставят инструменты, которые позволят всем желающим перевести мод на другие языки;
  • Если русская озвучка от GamesVoice выйдет до релиза модификации, то к релизу мода авторы постараются адаптирировать ее для работы с модификацией, если позже - потребуется некоторое время на это. Установка русской озвучки будет опциональной;
  • Система розыска будет аналогичной GTA IV. Движок игры не позволяет добавить танки и военных на 6 звездах розыска, поэтому их, к сожалению, не будет - тем не менее, по словам авторов, на 6 звездах розыска полиция все равно не даст игроку заскучать;
  • Модели и текстуры взяты из Xbox версии Vice City. Авторы не рассматривали модели персонажей из Definitive Edition, поскольку они ужасного качества и выбиваются из стилистики игры. Тем не менее, по скриншотам и видео из мода заметно, что как минимум модели пальм и растительность были сильно улучшены относительно оригинальной игры;
  • Благодаря тому, что катсцены будут на движке RAGE, а не предзаписанные, авторам удалось значительно сократить количество требуемого места для модификации, а так же повысить общее качество катсцен;
  • Любой желающий после релиза модификации может без проблем делать собственные моды для нее, тем не менее, работоспособность с ними они гарантировать не могут по понятным причинам;
  • Системные требования будут аналогичны GTA IV;
  • Авторы рекомендуют использовать для мода версию GTA IV 1.0.7.0, либо EFLC 1.1.2.0 - именно под них разрабатывается мод. Обладателям Steam-лицензии придется делать даунгрейд;
  • Создатели напоминают, что это не официальный ремастер, а лишь модификация, которая делается на чистом энтузиазме - они просят немного снисходительнее относиться к проекту и некоторым "больным темам", таким как отсутствие самолетика или танков на 6 звездах розыска - не все вещи можно реализовать с доступным им инструментарием, без некоторых компромиссов в любом случае не обойтись при переносе на другой движок;
  • Создатели преобразили город: Vice City получит красивый неон на зданиях из Vice City Stories. При этом карта будет из оригинальной Vice City, без каких-либо зданий из Vice City Stories, поскольку это противоречит некоторым сюжетным моментам и логике игры;
  • Авторы ответили на жалобы пользователей на слишком темную воду в моде - к релизу модификации создатели сделают ее, как и положено, лазурного цвета.

Авторы напомнили, что релиз модификации состоится в 2024-м году, скорее всего во второй половине года.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Lvinomord

Реально стыдно за компанию, которая на свою платиновую классику потратила 2 бакса и попросила уборщиков и доставщиков воды сделать это нечто. Понятно, что издатель даже и не планировал вкладывать деньги в данный проект но это просто позорище.... Надеюсь у этих ребят получится всё доделать...

6
Аристов--Черный

Огромный труд. Но, как мне кажется, не востребованный. "Та самая Vice City" навсегда останется в сердцах её фанатов, но перенести игру на современный движок - мало. Одно - влечёт за собой другое, с новым движком нужно и задания переделывать, чтобы оправдать эти "новые" технологии, а с новыми заданиями придёт и новый сюжет, а с новым сюжетом это будет уже другая GTA.

Сейчас разрабатывается Вайс Сити на новом движке от самих авторов - GTA VI. Стоило бы присоединиться к проекту про объединение всех 3D-карт в одну игровую карту(забыл как называется мод). Вот там простор для креатива очень большой.

1
Stylusss

до судебного иска 5...4...3...2..

1
r23dom

как то всрато выглядит

-2
Real Slim Shady

Ну мы же понимаем что мод не доживет до релиза.

-4
borsic

Это вроде совсем скоро выйдет, вопрос в другом. Зачем использовать старые текстуры и модели на новом движке? Смысл нового движка в возможностях как раз, а они тут не используются.

-2
Real Slim Shady borsic

Да я о том что их засудят и заставят всё удалить, это же Rockstar. А так согласен, выглядит ужасно когда переносят просто модельки и текстуры бородатых годов на новый движок. Ну что сказать, М О Д О Д Е Л Ы.

-1
borsic Real Slim Shady

Работа хорошая проделана, впросов нет, но смысл. Хоть через нейросеть прогнали бы.

0
вупсич пупсич

Ну как минимум 5 лет дают инфоповод, может что и получится.
А если нет, ничего страшного не случится. Уже тысячу таких модов анонсировали и ни один не вышел.

0