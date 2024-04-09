Создатели ремастера GTA Vice City на движке RAGE поделились обновленным прогрессом - релиза осталось ждать недолго

Как стало известно, на днях российская команда разработчиков Revolution, которая занимается переносом легендарной Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, поделилась обновленным прогрессом разработки ремастера.

На данный момент, создатели уже полностью завершили работу над городом, транспортом, оружием, персонажами и настройкой путей для транспорта и пешеходов. Из того что осталось доделать:

Сюжетные миссии - 70% (+20%*)

Оформление игры - 88% (+18%)

Кат-сцены - 77% (+77%)

Радио - 40%

*в скобках указан прогресс относительно их предыдущей сводки, которая была опубликована 19 февраля.

Как можно заметить, наиболее сильный прогресс авторам удалось совершить в создании катсцен - это произошло благодаря присоединению к команде талантливого разработчика Андрея Петрова AndrewMulti, вместе с которым создатели смогли внедрить полноценный экспорт оригинальных сюжетных катсцен на движок RAGE.

Так же создатели рассказали, что требования у ремастера будут такие же, как у оригинальной Grand Theft Auto IV, на движке которой она работает. Системные требования GTA IV:

Минимальные

CPU: Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 1.8 ГГц / AMD Athlon X2 64 с тактовой частотой 2.4 ГГц

GPU: NVIDIA GeForce 7900 / AMD Radeon X1900 с 256 Мб видеопамяти

RAM: 1 GB (XP) / 2 GB (Vista)

Рекомендуемые

CPU: Intel Core 2 Quad с тактовой частотой 2,4 ГГц либо AMD Phenom X3 с тактовой частотой 2,1 ГГц;

GPU: NVIDIA GeForce 8600 / AMD Radeon HD 3870 с 512 Мб видеопамяти

RAM: 3 GB

Таким образом, ремастер должен прекрасно работать на любом современном PC.

Напомню, что перенос игры на движок RAGE из GTA IV привнесет в игру колоссальное количество новых возможностей: систему укрытий, инновационные анимации от Euphoria, продвинутую физику повреждения автомобилей, улучшенное освещение, качественную воду с отражениями и многие другие вещи, которые появились лишь в последнем поколении GTA.

Несмотря на то, что многие модели и текстуры переносятся в оригинальном виде - игрокам не стоит переживать на этот счет. Учитывая огромное количество модов на улучшение текстур и моделей для последних GTA - в дальнейшем их еще смогут улучшить другие моддеры, либо же это сделают сами разработчики из Revolution - на данный момент главное чтобы создатели ремастера смогли полноценно перевести игру на новый движок, что уже подарит фанатам Vice City массу новых эмоций, которые они, вероятно, ожидали получить от официального ремастера от Take-Two в лице Definitive Edition.