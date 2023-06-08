На следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать дилогию платформеров Guacamelee ©

Epic Games Store объявил, какие игры будут доступны бесплатно для пользователей платформы с 15 июня 2023 года: это Guacamelee! Super Turbo Championship Edition и Guacamelee! 2.

Да, с сегодняшней раздачи Payday 2 секреты акции Мегараспродажи наконец-то закончились, а это значит, что отныне мы вернемся к обычным анонсам игр, которые мы сможем скачать бесплатно.

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition - это окончательная версия необычного экшен-платформера Drinkbox Studios в стиле metroidvania, в котором мы, в роли отважного Хуана Агуакате, надев волшебную маску лучадора, спасаем дочь президента, похищенную для принесения в жертву злым Калакой.

В Guacamelee! 2 мы снова найдем ту же формулу в улучшенной во всех отношениях версии, обогащенной также добавлением захватывающего кооперативного многопользовательского режима для четырех участников.