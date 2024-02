Вышло бесплатное обновление для Guild Wars 2, добавляющее новый сюжет, навыки владения оружием и не только

Как и было обещано на прошлой неделе, ArenaNet выпустила The Realm of Dreams, второе крупное бесплатное обновление контента для расширения Secrets of the Obscure игры Guild Wars 2.



Этот новый патч добавляет несколько частей контента и новые возможности, такие как новые умения оружия для каждой профессии (класса).

Но это еще не все. В The Realm of Dreams появятся два новых легендарных босса Превращений: Сестра Ада и Дредвинг. Вы можете познакомиться с ними в видеоролике ниже.



Четыре доступных босса Превращений будут активны в еженедельном цикле. На этой неделе игроки смогут сразиться с недавно появившимися Сестрой Ада и Дредвингом, на следующей - с Рыцарем Демонов и Скорбью, и так далее.

ArenaNet также добавляет новый комплект легендарной брони для всех трех типов доспехов. Легендарная броня Obsidian уникальна для Guild Wars 2, поскольку, в отличие от других, не требует от игроков погружения в PvP-режимы или PvE-эндгейм активности вроде рейдов.

В хранилище волшебника теперь можно получить обновленные награды: скины оружия Солнечной астролябии, скины брони Скайсейджа (перчатки, шлем и сапоги), планер и кресло в виде кошачьего дерева.

Эндгейм игроки получат режим Challenge Mode для Temple of Febe. По словам ArenaNet, это будет довольно сложное испытание. По сравнению с обычным режимом, он будет гораздо менее терпим к ошибкам. Аспекты из разделенных фаз, которые обычно появляются только при 80% и 50% здоровья босса, будут периодически появляться на протяжении всего боя, чтобы усложнить ситуацию. Более того, в режиме Challenge Mode вы можете убить только одного Аспекта на каждой фазе разделения, а не двух.

История Secrets of the Obscure также продвигается вперед в шестнадцатой главе, где игроки наконец-то встретят генерала Нефуса и вместе с ним отправляются на штурм Марша Эвентиды и противостоят королеве Лабрис.

Наконец, The Realm of Dreams расширит игровую зону до Внутреннего Найоса. Здесь разложение Эпарха наиболее сильно и, соответственно, наиболее заметно на земле. Новая финальная цепочка мета-событий называется The Fangs That Gnash, в которой игроки присоединятся к одному из двух NPC (Фроду или майору Эмунду). Эти групповые события происходят одновременно, и игрокам поручается сопровождать Фрода в лагерь Криптиса или майора Эмунда в штурме Крепости Основания. Кроме того, каждого NPC сопровождает один из повстанцев Криптиса: кровожадная Рейя идет с майором Эмундом, а к Фроду присоединяется Тарон.

Вслед за The Realm of Dreams выйдет еще одно обновление для Secrets of the Obscure, в котором будут представлены финал сюжета, новые враги, новое подземелье Fractal и режим испытаний, новые реликвии, второй уровень комплекта легендарных доспехов Obsidian, очередное обновление наград Wizard's Vault и многое другое. Не за горами и анонс нового расширения.