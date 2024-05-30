В файтинге Guilty Gear Strive появился новый боец

Последний DLC-боец для файтинга Guilty Gear Strive от Arc System Works, Слеер, уже доступен для владельцев Season Pass и отдельно. Эпатажный вампир специализируется на нанесении сильного урона с помощью выпадов и быстрых ударов. Более подробную информацию о его приемах вы найдете в видеоролике Starter Guide ниже.
Guilty Gear: Strive - это новая часть серии Guilty Gear. Игра была создана Дайсуке Исиватари и разработана Arc System Works, чтобы представить фанатам гибридный 2D/3D-файтинг. Игра известна своим высоким уровнем сложности и прекрасной системой комбо, в которой игроки могут использовать персонажей для нанесения серьезного урона.
Guilty Gear Strive доступна для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC.
Лучшая серия файтингов.