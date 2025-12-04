Детективаня игра Guilty Pleasures достигла 45 000 вишлистов

Guilty Pleasures не остановить!

Привет, детектив, 45 000 вишлистов взято!

Вы просто не даёте нам передохнуть — и это лучший подарок, который можно получить. Спасибо тебе и всему нашему потрясающему комьюнити! Мы растём быстрее, чем рассчитывали, а значит… пришло время становиться ещё смелее.

Озвучка добавлена в план разработки!

Мы официально включили полноценную озвучку персонажей в текущий план. Пока это только подготовка — мы собираем референсы, представляем голоса персонажей и продумываем, какой вайб подойдёт каждому. Но одно можем сказать точно: озвучка сделает мир Guilty Pleasures куда более горячим и живым.

Уникальные механики

Сегодня хотим рассказать подробнее про одну из ключевых систем — розыск.

В Guilty Pleasures ты живёшь в живом мире. Здесь ничего не проходит бесследно: твои решения, шалости и крупные авантюры формируют отношение города к тебе. И иногда… эти последствия бывают особенно пикантными.

Вот как работает система:

Уровень розыска растёт, если ты совершаешь рискованные, сомнительные или откровенно незаконные поступки.

Снижается, если притормаживаешь и ведёшь себя поспокойнее.

🗞 Мир реагирует: газеты пишут слухи, NPC начинают перешёптываться, а порой полиция вдруг проявляет… нежданный интерес к твоей персоне.

На максимальном уровне розыска включается мини-игра побега — и тут уже всё зависит от твоей ловкости.

А если улизнуть не удалось — персонажа ждёт камера, штрафы и небольшое охлаждение отношений с некоторыми девочками.

Эта механика превращает каждое твоё приключение в часть большой и постоянно реагирующей вселенной.

Спасибо, что толкаешь нас вперёд своим бешеным вниманием и поддержкой!

Мы продолжаем улучшать механики, экспериментировать и делать Guilty Pleasures именно той игрой, которую ты хочешь видеть.

И если ты ещё не добавил игру в вишлист — самое время это исправить!