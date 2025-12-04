ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Guilty Pleasures 2-й квартал 2026 г.
Квест, Для взрослых 18+, Песочница
7.6 35 оценок

Детективаня игра Guilty Pleasures достигла 45 000 вишлистов

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Guilty Pleasures не остановить!

Привет, детектив, 45 000 вишлистов взято!

Вы просто не даёте нам передохнуть — и это лучший подарок, который можно получить. Спасибо тебе и всему нашему потрясающему комьюнити! Мы растём быстрее, чем рассчитывали, а значит… пришло время становиться ещё смелее.

Озвучка добавлена в план разработки!

Мы официально включили полноценную озвучку персонажей в текущий план. Пока это только подготовка — мы собираем референсы, представляем голоса персонажей и продумываем, какой вайб подойдёт каждому. Но одно можем сказать точно: озвучка сделает мир Guilty Pleasures куда более горячим и живым.

Уникальные механики

Сегодня хотим рассказать подробнее про одну из ключевых систем — розыск.

В Guilty Pleasures ты живёшь в живом мире. Здесь ничего не проходит бесследно: твои решения, шалости и крупные авантюры формируют отношение города к тебе. И иногда… эти последствия бывают особенно пикантными.

Вот как работает система:

  • Уровень розыска растёт, если ты совершаешь рискованные, сомнительные или откровенно незаконные поступки.
  • Снижается, если притормаживаешь и ведёшь себя поспокойнее.
  • 🗞 Мир реагирует: газеты пишут слухи, NPC начинают перешёптываться, а порой полиция вдруг проявляет… нежданный интерес к твоей персоне.

На максимальном уровне розыска включается мини-игра побега — и тут уже всё зависит от твоей ловкости.

А если улизнуть не удалось — персонажа ждёт камера, штрафы и небольшое охлаждение отношений с некоторыми девочками.

Эта механика превращает каждое твоё приключение в часть большой и постоянно реагирующей вселенной.

Спасибо, что толкаешь нас вперёд своим бешеным вниманием и поддержкой!

Мы продолжаем улучшать механики, экспериментировать и делать Guilty Pleasures именно той игрой, которую ты хочешь видеть.

И если ты ещё не добавил игру в вишлист — самое время это исправить!

21
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Игнатий Лапкин

А какие там теги?😏

NickJohn

AI-generated

5
QuadrophonicMorpheus NickJohn

Та там и на руки не обязательно смотреть, в целом по рисовке видно, что иишка.

VeselyeNoski

Надо запретить, дети же увидят.

chanp14

современным детям такое уже не интересно.