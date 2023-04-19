Состоялся релиз красочного ритм-шутера GUN JAM ©

Jaw Drop Games совместно с издателем Raw Fury объявили об официальном релизе нового ритм-шутера под названием GUN JAM. Как и в любом другом представителе жанра, игрокам не получится бездумно стрелять налево и направо, ведь каждая пуля должна быть выпущена четко в ритм, дабы иметь какую-то эффективность. Кому-то такой геймплей может показаться скучноватым, но зачастую все удовольствие от подобных проектов раскрывается чуть позже, когда включается драйвовый саундтрек.

Кроме того, разработчики заявляют, что помимо их авторский мелодий, игрок может загрузить и свою музыку при помощи внутриигрового импорта файлов. Также они отмечают, что на момент выхода GUN JAM нам доступно четыре красочные локации и огромное множество самых разнообразных противников.

Ритм-шутер GUN JAM стал доступен исключительно на ПК в Steam Приобрести базовое издание можно за 639 рублей, а Deluxe – 814 рублей.