Приключенческий хоррор GYLT стал доступен в коробочных версиях для PS4 и PS5 ©

GYLT, игра ужасов от Tequila Works, теперь доступна в коробочной версии исключительно для PlayStation 4 и PlayStation 5. Студия разработчиков присоединяется к издателю Tesura Games, чтобы выпустить на физическом носителе и опубликовать стандартное и коллекционное издание этой игры .

Общая тема игры – издевательства, и в ней представлена Салли, 11-летняя девочка, чья маленькая двоюродная сестра Эмили пропала. В то время как все остальные перестали ее искать, она решила ее найти. Миссия приведет ее в странную и опасную версию ее собственного города. Но что может сделать маленькая девочка против ночных ужасов? Больше, чем вы думаете.

GYLT — это доступная игра ужасов для поклонников этого жанра и не только, со сложным и увлекательным повествованием, захватывающей механикой экшена и стелса.