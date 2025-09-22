Hades 2 занимает 9,3 ГБ на Switch 2

После многих месяцев пребывания в раннем доступе Hades 2 вот-вот выйдет на PC, Switch и Switch 2 в версии 1.0. Рогалик от Supergiant Games появится на указанных платформах уже 25 сентября 2025 года.

Пользователи Nintendo Switch, оформившие предварительный заказ, уже могут загрузить игру с eShop. Также стало известно, что на Switch 2 игра занимает 9,3 ГБ, а на Switch - 6,5 ГБ. Владельцы Switch 1 смогут воспользоваться бесплатным обновлением.

На физические носители Hades 2 выйдет 20 ноября. Для консолей PlayStation 5 и Xbox Series S|X пока нет подтвержденной даты релиза.