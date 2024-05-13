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Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
7.9 109 оценок

Художник исправил лицо Афродиты в Hades 2, сделав ее более женственной, и разозлил активистов

2BLaraSex
Новости

Hades 2 после своего выхода в раннем доступе мгновенно завоевала любовь woke-активистов за обилие повестки и инклюзивность, однако подверглась критике от обычных игроков за ужасное изображение некоторых божеств. Например Гестия, юная богиня семейного очага, которая издревле изображалась белой женщиной, в игре стала толстой, уродливой темнокожей старухой с витилиго. А богиня любви Афродита в игре лицом похожа на мужчину.

Было - > Стало
Было - > Стало

Именно Афродиту решил исправить художник с ником Lasker, сделав ее более женственной: добавил помаду, сделал более утонченное лицо и тонкую талию. Это вызвало целую бурю возмущения в Твиттере среди woke-активистов: художника обвинили в сексизме, неуважении к женщинам, неуважении к художникам игры и в прочих смертных грехах.

Боже правый, ты каждый день просыпаешься и стонешь, что сексуальная женщина из видеоигры недостаточно сексуальна. Какое жалкое существование.
О да, ведь у женщин не может быть резких скул. Значит, женщина не является женщиной, если она не похожа на куклу Барби.
Взять работу другого художника и выставить ее на всеобщее обозрение ради лайков и внимания — один из самых быстрых способов попасть в черный список в индустрии. Радуйся, что люди не берут твою работу и не портят ее публично. Ты ужасный человек.
Полагаю, ты никогда не видел женщину, потому что жил в подвале.

Тем не менее, многие поддержали художника, заявив, что после перерисовки Афродита наконец-то стала похожа на женщину. Но и такие комменты также подвергаются нападкам активистов и споры в Твиттере идут до сих пор.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Balor4eg

Перевернём стрелочку:
"Боже правый, ты каждый день просыпаешься и стонешь, что сексуальная женщина из видеоигры чересчур сексуальна. Какое жалкое существование."

2
DemoSqpeN

Слышу звуки подрыва табуреток)))

1
SixOtavio

Помни: им можно, тебе нельзя.

0
Magnusss

это что за жаба

-1
LUCIFER_AGGRESSOR Magnusss

Девочка из черепашек нинздя))) (Они решили её сделать ниггером) Тут она в оригинале из мультиков ЭЙПРИЛ

0
Perseus_33

а гефест инвалид-колясочник, а другая богиня черная бабища. Не игра, а повесточный мусор.

0
-zotik-

как я понял ей губы накрасили и брови уменьшили= женственность

Спойлер
0
Etteri

Тогда почему у игры такой высокий рейтинг и онлайн?

Сам лишь от силы час поиграл в первую часть и наскучило.

0
Тисекрий

Вообще это Афродита из первой части, во второй она так выглядит:

0
Пользователь ВКонтакте

Во 2 выглядит достаточно приятно // Javad Abasov

0
Озверин

очень тупые аргументы, если это все, что им есть сказать.
Почему богиня любви не должна быть миловидной из этого не понять.

0
Smusi

Это из первой части, лол

0
GreedyJoachim

Быть настоящей женщиной - это быть желанной в глазах мужчин.

0
andgeka

а на куклу Барби они тоже нападают

-1
Аристов--Черный

Схема ясна и проста - берём убожества из современной культуры и "оскверняем" их женственными и маскулинными чертами(или убираем таковые, как в данном случае). Прищемлённые будут смешно лаять, нормальные люди одобрят, незадачливые авторы оригиналов получат рекламу(ту, которую заслуживают).

Бессильная злоба "активистов" - сегодня лучшая награда и свидетельство, что ты идёшь правильным путём:)

-1
Hevin

Да-да, богиня любви не должна быть красивой. Фемкам любовь не знакома.

-1