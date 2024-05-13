Художник исправил лицо Афродиты в Hades 2, сделав ее более женственной, и разозлил активистов

Hades 2 после своего выхода в раннем доступе мгновенно завоевала любовь woke-активистов за обилие повестки и инклюзивность, однако подверглась критике от обычных игроков за ужасное изображение некоторых божеств. Например Гестия, юная богиня семейного очага, которая издревле изображалась белой женщиной, в игре стала толстой, уродливой темнокожей старухой с витилиго. А богиня любви Афродита в игре лицом похожа на мужчину.
Именно Афродиту решил исправить художник с ником Lasker, сделав ее более женственной: добавил помаду, сделал более утонченное лицо и тонкую талию. Это вызвало целую бурю возмущения в Твиттере среди woke-активистов: художника обвинили в сексизме, неуважении к женщинам, неуважении к художникам игры и в прочих смертных грехах.
Боже правый, ты каждый день просыпаешься и стонешь, что сексуальная женщина из видеоигры недостаточно сексуальна. Какое жалкое существование.
О да, ведь у женщин не может быть резких скул. Значит, женщина не является женщиной, если она не похожа на куклу Барби.
Взять работу другого художника и выставить ее на всеобщее обозрение ради лайков и внимания — один из самых быстрых способов попасть в черный список в индустрии. Радуйся, что люди не берут твою работу и не портят ее публично. Ты ужасный человек.
Полагаю, ты никогда не видел женщину, потому что жил в подвале.
Тем не менее, многие поддержали художника, заявив, что после перерисовки Афродита наконец-то стала похожа на женщину. Но и такие комменты также подвергаются нападкам активистов и споры в Твиттере идут до сих пор.
Перевернём стрелочку:
"Боже правый, ты каждый день просыпаешься и стонешь, что сексуальная женщина из видеоигры чересчур сексуальна. Какое жалкое существование."
Слышу звуки подрыва табуреток)))
Помни: им можно, тебе нельзя.
это что за жаба
Девочка из черепашек нинздя))) (Они решили её сделать ниггером) Тут она в оригинале из мультиков ЭЙПРИЛ
а гефест инвалид-колясочник, а другая богиня черная бабища. Не игра, а повесточный мусор.
как я понял ей губы накрасили и брови уменьшили= женственность
Тогда почему у игры такой высокий рейтинг и онлайн?
Сам лишь от силы час поиграл в первую часть и наскучило.
Вообще это Афродита из первой части, во второй она так выглядит:
Во 2 выглядит достаточно приятно // Javad Abasov
очень тупые аргументы, если это все, что им есть сказать.
Почему богиня любви не должна быть миловидной из этого не понять.
Это из первой части, лол
Быть настоящей женщиной - это быть желанной в глазах мужчин.
а на куклу Барби они тоже нападают
Схема ясна и проста - берём убожества из современной культуры и "оскверняем" их женственными и маскулинными чертами(или убираем таковые, как в данном случае). Прищемлённые будут смешно лаять, нормальные люди одобрят, незадачливые авторы оригиналов получат рекламу(ту, которую заслуживают).
Бессильная злоба "активистов" - сегодня лучшая награда и свидетельство, что ты идёшь правильным путём:)
Да-да, богиня любви не должна быть красивой. Фемкам любовь не знакома.