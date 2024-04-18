Почти 3 часа геймплея Hades 2 с технического теста

Supergiant Games запустила технический тест для своей предстоящейигры Hades 2. Теперь геймеры на ПК могут посетить страницу магазина Steam и подписаться на него. Технический тест уже запущен, и после регистрации вы получите ключ. Этот технический тест продлится больше недели, но меньше месяца. Технический тест включает в себя первую основную область игры, а также других персонажей, системы и контент ранней игры.

Более того, разработчики поделились минимальными требованиями к ПК для технического теста. Геймерам на ПК понадобится как минимум двухъядерный процессор с частотой 2,4 ГГц и 4 ГБ ОЗУ и графический процессор с объемом видеопамяти не менее 2 ГБ (и поддержкой DirectX 12). Так что игра будет работать на огромном количестве конфигураций ПК.