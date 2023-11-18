Гейб Ньюэлл о том, почему задержки игр - это нормально: "Задержка - это ненадолго. Отстой - это навсегда"

Однажды знаменитый директор Nintendo Сигеру Миямото сказал, как гласит история: "Отложенная игра в результате будет хорошей, а поспешная игра - плохой". Действительно ли он произнес эти слова? Скорее всего, нет. Но основатель компании Valve Гейб Ньюэлл разделяет это мнение. Об этом он совершенно открыто заявил в новом документальном фильме, посвященном 25-летию Half-Life, который вышел на YouTube.

Тема была поднята в сегменте, посвященном ранним проблемам Valve с Half-Life. Игра должна была выйти в ноябре 1997 года, но за несколько месяцев до этого команда поняла, что у нее ничего не получается, в игре были интересные идеи и отдельные сегменты, но в целом она "еще не была интересной".

По словам соучредителя Valve Майка Харрингтона, у студии был "жесткий график" с издателем Sierra, но в итоге она все равно решила отложить игру: "И мы сказали им: "Мы не будем ее выпускать. И мы понимаем, что вы не заплатите нам за продолжение разработки, но мы все равно сделаем это".

И тогда Гейб перешел к делу со своим, возможно, вдохновленным Миямото поговоркой:

"Задержка - это ненадолго. Отстой - это навсегда", - сказал он. "Мы могли бы попытаться насильно выбросить все это за порог, но это уже была бы не та компания, которой мы хотим быть, не те люди, которыми мы хотим быть. Это не те отношения, которые мы хотим строить с нашими клиентами".

Документальный фильм в основном посвящен процессу создания Half-Life, но в нем можно найти и другие подобные "самородки мудрости". Ньюэлл, например, поделился своими соображениями о "реализме" в видеоиграх, на который у него, видимо, не хватает времени.

"Бывало, сидишь на обсуждении дизайна, а кто-то говорит: "Это не реалистично", - рассказывает Ньюэлл. "И ты такой: "Хорошо?". Что это значит - объясните мне, почему это интересно? Потому что в реальном мире мне приходится составлять списки того, что я должен купить в продуктовом магазине. И я никогда не думал, что реализм - это весело. Я играю в игры, чтобы получать удовольствие".

Именно такие разговоры заставляют мечтать о том, чтобы Valve прекратила свои странные эксперименты с аппаратным обеспечением и вернулась к созданию новых игр. А пока нам придется удовлетвориться лишь тем, что компания проделала большую работу над одной из своих старых игр: Half-Life, самая первая игра Valve, получила вчера крупное обновление в честь своего 25-летнего юбилея, и до 20 ноября она доступна в Steam бесплатно.