Клип группы Linkin Park воссоздали в Half-Life Alyx

Ролик, в свою очередь, стал современной версией игрового клипа, вышедшего в 2009 году
YouTube-канал CitizenFive воссоздал клип In the End группы Linkin Park в Half-Life Alyx. В его версии куплет «исполнил» Илай Вэнс, а Рассел «спел» припев.
Внимание, в ролике — важные сюжетные спойлеры Half-Life: Alyx.
Ролик, в свою очередь, стал современной версией игрового видео In The Virtual End, вышедшего в 2009 году. В нем под песню Linkin Park показаны события Half-Life 2: Episode Two.
Такое ощущение что они клип на движке Гаррис мода собирали
Чёт не очень... Из Финалки делали круче.