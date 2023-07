Клип группы Linkin Park воссоздали в Half-Life Alyx

Ролик, в свою очередь, стал современной версией игрового клипа, вышедшего в 2009 году

YouTube-канал CitizenFive воссоздал клип In the End группы Linkin Park в Half-Life Alyx. В его версии куплет «исполнил» Илай Вэнс, а Рассел «спел» припев.

Внимание, в ролике — важные сюжетные спойлеры Half-Life: Alyx.

Ролик, в свою очередь, стал современной версией игрового видео In The Virtual End, вышедшего в 2009 году. В нем под песню Linkin Park показаны события Half-Life 2: Episode Two.