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Half-Life: Alyx 23.03.2020
8.1 568 оценок

В честь 25-летия серии Half-Life, для мода Half-Life Alyx NoVR вышло свежее обновление, улучшающее физику и анимации

Procy_on
Новости

Несколько дней назад Half-Life отметила свое 25-летие. Valve подготовила к этому событию большое обновление первой части серии. Однако отметить юбилей решили и моддеры. Команда разработчиков GB_2 выпустила новую версию модификации Half-Life Alyx NoVR, которая позволяет играть в Half-Life: Alyx без VR-очков.

Вместо номера новая версия называется просто "Обновление к 25-летию серии". Авторы добавили больше возможностей для интерактивности, обновили физику и улучшили некоторые анимации, основываясь на отзывах сообщества (в ближайшее время будут внесены еще некоторые изменения такого рода).

18
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Swit-vlad

А мод то уже вполне играбелен? Стоит вообще пробовать?

2
Destroited

Мод уже ой как давно играбелен уже в 4 раз проходить буду, с каждой обновой он все лучше.

2
кум кумич

Мод уважаемый, но лично для меня, все же после виара уже не то.

1
ValSpain

Согласен, HL Alyx полностью заточен под развлечение размахивании руками, мышкой не очень будет)

0
ToOldforTHIS

А когда другой нормальный мод выйдет, с нормальными анимациями?

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Весь смысл этой игры в том, что она для vr, а из неё эту функцию удаляют 🗿 Мегамозги.

0
ValSpain

боже щас квест 2 стоит копейки, особенно на авито, а вы все еще страдаете фигней xDDDD

-5
AGS37

покупать штучку за несколько тысяч из-за пары игр очень не хочется, я так PS4 продал в своё время т.к. игр мало и эксклюзивов ещё меньше становилось, да и игр со временем много стало выходить на ПК

0
ValSpain AGS37

спорим ты ни разу в жизни не одевал шлем? иначе бы такое не нёс...

0
James16rus ValSpain

Квест это мыло мыльное, жесть просто, скинул так и не пройдя ни одной игры.

0
ValSpain James16rus

вторая не особо мыльное если умеешь настройки крутить, а третья вообще конфетка

0