В честь 25-летия серии Half-Life, для мода Half-Life Alyx NoVR вышло свежее обновление, улучшающее физику и анимации

Несколько дней назад Half-Life отметила свое 25-летие. Valve подготовила к этому событию большое обновление первой части серии. Однако отметить юбилей решили и моддеры. Команда разработчиков GB_2 выпустила новую версию модификации Half-Life Alyx NoVR, которая позволяет играть в Half-Life: Alyx без VR-очков.
Вместо номера новая версия называется просто "Обновление к 25-летию серии". Авторы добавили больше возможностей для интерактивности, обновили физику и улучшили некоторые анимации, основываясь на отзывах сообщества (в ближайшее время будут внесены еще некоторые изменения такого рода).
А мод то уже вполне играбелен? Стоит вообще пробовать?
Мод уже ой как давно играбелен уже в 4 раз проходить буду, с каждой обновой он все лучше.
Мод уважаемый, но лично для меня, все же после виара уже не то.
Согласен, HL Alyx полностью заточен под развлечение размахивании руками, мышкой не очень будет)
А когда другой нормальный мод выйдет, с нормальными анимациями?
Весь смысл этой игры в том, что она для vr, а из неё эту функцию удаляют 🗿 Мегамозги.
боже щас квест 2 стоит копейки, особенно на авито, а вы все еще страдаете фигней xDDDD
покупать штучку за несколько тысяч из-за пары игр очень не хочется, я так PS4 продал в своё время т.к. игр мало и эксклюзивов ещё меньше становилось, да и игр со временем много стало выходить на ПК
спорим ты ни разу в жизни не одевал шлем? иначе бы такое не нёс...
Квест это мыло мыльное, жесть просто, скинул так и не пройдя ни одной игры.
вторая не особо мыльное если умеешь настройки крутить, а третья вообще конфетка