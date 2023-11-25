В честь 25-летия серии Half-Life, для мода Half-Life Alyx NoVR вышло свежее обновление, улучшающее физику и анимации

Несколько дней назад Half-Life отметила свое 25-летие. Valve подготовила к этому событию большое обновление первой части серии. Однако отметить юбилей решили и моддеры. Команда разработчиков GB_2 выпустила новую версию модификации Half-Life Alyx NoVR, которая позволяет играть в Half-Life: Alyx без VR-очков.

Вместо номера новая версия называется просто "Обновление к 25-летию серии". Авторы добавили больше возможностей для интерактивности, обновили физику и улучшили некоторые анимации, основываясь на отзывах сообщества (в ближайшее время будут внесены еще некоторые изменения такого рода).