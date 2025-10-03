К ремейку Halo: Combat Evolved подключилась студия Virtuos - Слух

Источники XboxEra и Halo-инсайдера MrRebs уточняют новые детали о разработке ремейка Halo: Combat Evolved. По их данным, к проекту присоединилась нидерландская студия Virtuos Abstraction, известная по поддержке крупных ремастеров.

Сообщается, что игра создаётся на гибридном движке, похожем на тот, что используется в ремастере The Elder Scrolls IV: Oblivion, а ведущим разработчиком остаётся Halo Studios. Ранее предполагалось, что релиз ремейка приурочат к 25-летию серии, и теперь вероятность анонса возросла.

Особое внимание фанаты обращают на Halo World Championship, который стартует 24 октября 2025 года. Организаторы обещают показать «будущее франшизы» и провести отдельную панель, где публика ждёт официальный анонс проекта.