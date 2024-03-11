Слух: Microsoft прекратила поддержку Halo: The Master Chief Collection из-за отсутствия микротранзакций

В Halo: The Master Chief Collection собраны самые культовые игры для Xbox от первого лица. Эта коллекция прошла долгий путь от своей нелегкой истории до нынешнего состояния на Xbox Series S|X и PC.
343 Industries расширила коллекцию множеством способов, приняв успешную модель живого обслуживания. Разработчик также избегал микротранзакций в этом путешествии, но это решение привело к прекращению поддержки проекта, согласно последним слухам.
Последняя информация поступила от Rebs Gaming, создателя контента по Halo. Ранее этот пользователь уже сливал информацию о Halo Infinite и ее многочисленных игровых режимах, ссылаясь на источники вроде бывших разработчиков.
В своем последнем видео Rebs Gaming, похоже, подтверждает, что поддержка Halo: The Master Chief Collection была прекращена навсегда, заявляя, что главной причиной такого решения стало отсутствие микротранзакций в игре.
Несмотря на свою популярность, игра не получала крупных обновлений с июля 2023 года. В отчете говорится о том, что Microsoft не считала этот проект выгодным без постоянного притока доходов.
Это означало, что работы над проектом были свернуты еще до июля 2023 года. Microsoft предоставила многим разработчикам возможность переключиться на разработку Halo Infinite, но, похоже, 343 Industries не слишком понравилось это объявление.
Студия по-прежнему хотела поддержать Halo: The Master Chief Collection, но опасения Microsoft по поводу надвигающейся рецессии в сочетании с отсутствием прибыльных микротранзакций означали, что у разработчика практически не было права голоса в этом вопросе.
Rebs Gaming утверждает, что небольшая команда 343 Industries все еще поддерживает игру за кулисами, но большая часть студии переключилась на Halo Infinite. Однако он подтверждает, что Microsoft не исключает возвращения к этой коллекции в будущем.
Игра дерbмо, купил со скидкой и нет сил проходить эту душную игру. Зря купил. Дизайн уровней, сюжет и персы убогие! Эта игра для бравых америкосов подходит. Не понимаю похвалу этой игры.
Парень, хало может дать фору любому современному фпс. Это эталон в жанре. Сразу видно ти первую часть не в момент выхода играл.
Тоже самое. Купил мастер чиф, накатил русик, где нет самбов, смерился с дерьмовый озвучкой и... игра лютый кал, ее так хвалили, и я подумал что она хороша хотя бы сюжетно...
Наконец-то вижу, что не я один так думаю) Тоже по скидке брал и кроме Reach не смог больше пройти ни одной части (в оригинал первой части играл в начале 2000-х). Ну скокотища же страшная - сюжета никакого, драмы никакой, однообразные уровни, однообразные враги, однообразная стрельба и езда без намека на смысл в этом... Сюжет, который хоть как-то бы оправдывал скучные пострелушки, можно сказать, не "завезли" вообще: нападение "инопланетян" и коалиция людей их отстреливающих, вот и все, что есть - вы серьезно???.. Еще и столько частей наклепали на этой "основе"...
И мне не нравится, пробовал несколько частей, но больше часа не осилил в них играть.
Значит игра плохо состарилась. Я 1ч из сборника с трудом осилил, дальше бросил.
Совсем оборзели.
Это очевидно на мой взгляд, откуда бабкам на поддержку игры браться если ее один раз много лет назад купили и всё. Тут либо постоянные большие продажи должны быть для нового контента, либо донат внутри игры
пусть теперь выпускают на плойку, чтобы заработать
Ну, хотя-бы перестанут всякие "флажки" выпускать, а то новостная лента игры в Steam только из этого состояла
в отличии от всяких близов, которые подобное продают, тут же эти плашки были бесплатными и давались за вход в игру и в твич дропах
в чём проблема нажать на "показывать меньше новостей по хало" и не видеть это, если мешает/не нравится?
Хало, как гейплейно, так и сюжетно, безнадежно устарела и растеряла свою аудиторию. Нет никакого смысла бить током этот окоченевший труп, прошлое не вернуть.
Пора на Соньку переносить, значит
Хорошее издание крутейшей серии шутеров, с интерестной баллистикой, умными соперниками и прикольной историей, школоте не понять, такого сейчас не делают, мальчикам зайчикам подавай радужные брызги и т. п.