Слух: Microsoft прекратила поддержку Halo: The Master Chief Collection из-за отсутствия микротранзакций

В Halo: The Master Chief Collection собраны самые культовые игры для Xbox от первого лица. Эта коллекция прошла долгий путь от своей нелегкой истории до нынешнего состояния на Xbox Series S|X и PC.

343 Industries расширила коллекцию множеством способов, приняв успешную модель живого обслуживания. Разработчик также избегал микротранзакций в этом путешествии, но это решение привело к прекращению поддержки проекта, согласно последним слухам.

Последняя информация поступила от Rebs Gaming, создателя контента по Halo. Ранее этот пользователь уже сливал информацию о Halo Infinite и ее многочисленных игровых режимах, ссылаясь на источники вроде бывших разработчиков.

В своем последнем видео Rebs Gaming, похоже, подтверждает, что поддержка Halo: The Master Chief Collection была прекращена навсегда, заявляя, что главной причиной такого решения стало отсутствие микротранзакций в игре.

Несмотря на свою популярность, игра не получала крупных обновлений с июля 2023 года. В отчете говорится о том, что Microsoft не считала этот проект выгодным без постоянного притока доходов.

Это означало, что работы над проектом были свернуты еще до июля 2023 года. Microsoft предоставила многим разработчикам возможность переключиться на разработку Halo Infinite, но, похоже, 343 Industries не слишком понравилось это объявление.

Студия по-прежнему хотела поддержать Halo: The Master Chief Collection, но опасения Microsoft по поводу надвигающейся рецессии в сочетании с отсутствием прибыльных микротранзакций означали, что у разработчика практически не было права голоса в этом вопросе.

Rebs Gaming утверждает, что небольшая команда 343 Industries все еще поддерживает игру за кулисами, но большая часть студии переключилась на Halo Infinite. Однако он подтверждает, что Microsoft не исключает возвращения к этой коллекции в будущем.