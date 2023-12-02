343 Industries анонсировала показ нового трейлера Halo Infinite в стиле Rockstar Games

Энтузиазм вокруг первого трейлера GTA 6 настолько велик, что, по всей видимости, в конечном итоге он заразил и команду 343 Industries, которая, в свою очередь, объявила о выпуске нового трейлера Halo: Infinite в понедельник, 4 декабря, 20:00 МСК через сообщение, очень напоминающее то, которое использовала Rockstar Games.

Вчера Rockstar Games объявила дату показа первого официального трейлера GTA 6 через изображение, демонстрирующее закат с оранжевыми и фиолетовыми оттенками, с белой надписью в центре, обозначающей дату и время публикации видео.

Вероятно, трейлер раскроет контент, который появится в середине сезона, в котором, среди прочего, должно состоятся возвращение режима «Перестрелка», анонсированного для 5-го сезона.