Энтузиасты пытаются воссоздать популярный шутер Helldivers 2 и его возможности в мире Halo Infinite

Helldivers 2 для многих стал приятной неожиданностью 2024 года. Трейлеры и ранние демонстрации игры показывали достаточно стандартный кооперативный шутер с видом от третьего лица, где нужно уничтожать толпы жуков. Однако при релизе игроки получили увлекательный онлайн-проект с эпичными взрывами и разнообразными возможностями для игроков, что подтверждается отзывами пользователей. Не удивительно, что успех игры привлек к ней всеобщее внимание и очень расстроил игроков на Xbox, где игра так и не вышла. Вскоре это может измениться благодаря команде энтузиастов, которые намерены воссоздать Helldivers 2 через продвинутый редактор уровней в Halo Infinite.

Группа пользователей объединилась в пока небольшую команду под названием The Forge Falcons. Свой проект они назвали Helljumpers. В нём они собираются воссоздать ключевые возможности Helldivers 2, включая кооператив, богатый арсенал оружия и монстров, с помощью встроенного редактора уровней Halo Infinite. Доступ к нему могут получить все пользователи игры, как на ПК, так и на консолях Xbox.

Helljumpers станет самым амбициозным проектом для команды. Разработчики уже приступили к планированию основного геймплея и разработке соответствующих локаций. В The Forge Falcons хотят повторить ключевые возможности Helldivers 2 и добавить несколько улучшений. Для Helljumpers заявлена внутриигровая прогрессия, система прокачки, боссы, дроп-капсулы, уникальные лут и многое другое. Звучит захватывающе, а сеттинг Halo кажется подходящим для Helldivers 2. Получится ли у энтузиастов справиться с поставленными целями, покажет только время.