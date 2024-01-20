Halo Infinite отказывается от сезонов, так как 343 подтвердила, что в разработке находятся "совершенно новые проекты"

343 Industries только что провела новый прямой эфир для сообщества, рассказывая о том, что ждет Halo Infinite в январском обновлении (CU29) и далее. Начнем с обновления, которое выходит 30 января и включает в себя множество интересных элементов.

В ходе трансляции мы увидели некоторые предметы для кастомизации, включая бесплатное ядро брони Mark IV (которое просто появится в арсенале игроков) и три шлема из сериала Halo: KAI-125, RIZ-028 и VANNAK-134. Также появятся наплечники с перекрестными ядрами.

Мы узнали, что 343 Industries решила упереться в систему операций, представленную в пятом сезоне. Первой в 2024 году станет "Дух огня", которая также стартует 30 января, а за ней последуют еще две операции в течение сезона. В "Духе огня" будет много предметов, дополняющих ядро брони Mark IV.

Второй операцией будет с эстетикой "вирусной машины", а за ней последует операция с фокусом на грунтах.

Также появится новая карта - симметричная арена под названием Illusion.

Любители кузницы получат палитру Covenant с более чем 70 тематическими объектами, включая элементы структуры, VFX, деколи и многое другое. Игроки также смогут настраивать цвета и материалы некоторых биомов и деколей.

Разумеется, не обойдется без обновлений качества жизни, исправления ошибок и улучшений инструментария AI. Более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни.

В будущих обновлениях мы также увидим палитру объектов для инопланетян (название еще не окончательное) и палитру объектов для наводнений. Они не появятся 30 января.

В конце этого года 343 планирует создать функцию, похожую на Match Composer, которая позволит разработчикам добавлять гораздо больше контента, не скрывая его и не заставляя игроков прокручивать длинный список.

В какой-то момент в этом году 343 также внедрит в игру античит East Anti-Cheat для борьбы с читерством.

И последнее, но не менее важное: 343 объявила, что отказывается от Сезонов. Обновления будут приурочены к операциям, и больше не будет никаких "Сезонов" со специальными сезонными пропусками. Фактически, январское обновление будет называться не "сезон", а просто CU29, или Content Update 29.

Говоря о будущем франшизы, мы узнали, что, хотя у 343 есть специальная команда, работающая над поддержкой Halo Infinite, есть и другие команды, "ускоряющиеся в будущее и работающие над совершенно новыми проектами".

Halo Infinite уже доступна для ПК и Xbox.