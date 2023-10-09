Microsoft и 343 Industries представили первый трейлер пятого сезона Halo Infinite ©

Сегодня Microsoft и 343 Industries представили первый взгляд на грядущий пятый сезон Halo Infinite под зловещим названием "Reckoning". Мы уже знаем, что после завершения текущего 4-го сезона новый сезон выйдет на ПК, Xbox Series X|S и Xbox One 17 октября.

Мы узнали, что режим "Добыча" из Halo 4 вернется, но в новом виде. Также появятся новые карты Arena под названиями Prism и Forbidden.

Игроки смогут добавлять ИИ-ботов в творения "Кузницы" и зарабатывать боевой пропуск XP в пользовательских играх, что даст еще один хороший шанс для развития.

Также мы узнали, что в этом сезоне появится режим Firefight King of the Hill, что станет отличным сюрпризом для поклонников Firefight.