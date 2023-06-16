Может ли Halo поменять разработчика? Microsoft говорит, что это зависит от самих студий ©

Halo Infinite определённо не стала тем проектом, на который так надеялись многие фанаты, да и обещания относительно того, что игра будет развиваться в течение многих лет, похоже, тоже не соответствуют ожиданиям. Это не первый раз, когда 343 Industries разочаровала свое сообщество, заставляя многих задуматься о том, не пора ли передать франшизу другой студии.

В интервью порталу Axios Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, высказался на тему участия Microsoft в работе своих студий. По его словам, система контроля находится "где-то посередине" между принятием всех решений и предоставлением студиям полной свободы.

Что касается непосредственно Halo, на вопрос о возможности передачи франшизы другим, особенно если поглощение Activision будет одобрено, так как у компании уже есть опыт успешного создания FPS в лице Call of Duty, Мэтт Бути заявил, что решение будет за самими студиями.

Если что-то подобное произойдет, то это решение должно исходить от студий. Мы не станем делать такие заявления напрямую. Наша задача - оптимизировать творческий процесс, который, естественно, может иметь некоторые плюсы и минусы, но это и есть наша главная задача.

В Microsoft предоставляют много свободы своим студиям, избегая вмешательства в разработку. Похоже, что если Halo сменит разработчика, студиям самим придется прийти к соглашению.