По слухам, бывшее руководство 343 Industries "разрушило" разработку сюжетной кампании Halo Infinite

Бывшее руководство компании-разработчика Halo Infinite 343 Industries якобы виновно в "срыве" разработки кампании игры.

По словам создателя контента Rebs Gaming, известного своими новостями о серии Halo, разработка кампании для Halo Infinite была "разрушена" бывшим руководством 343 Industries. Он отметил, что команда разработчиков кампании игры была помещена в "коробку" без сотрудничества со студией, что привело к ее моральному опустошению.

Создатель контента отметил, что бывшие руководители 343 Industries верили в решение проблем за счет увеличения численности персонала, но такой подход не способствует сотрудничеству и инновациям в разработке игр. Команде сюжетной кампании не хватало сотрудничества, и она не получала объяснений по поводу некоторых решений, что усугубляло существующие проблемы. Внешнее тестирование также отсутствовало, что контрастировало с обширным фокус-тестированием предыдущих кампаний Halo. Внутреннее тестирование с помощью "дней игры" давало некоторую обратную связь, пока руководство внезапно не прекратило его, наряду с другими встречами поддержки.

По словам ютубера, неучастие руководства 343 Industries в тестировании еще больше затормозило прогресс. Команда, истощенная и напряженная, пыталась поднять боевой дух с помощью недельных хакатонов, на которых появлялись многообещающие прототипы вроде "Звездного истребителя". Однако руководство прекратило хакатоны и выбросило прототипы, ухудшив моральное состояние команды. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему истощению ресурсов и морального духа.

Ранее сообщалось, что 343 Industries не имеет в активной разработке DLC для сюжетной кампании Halo Infinite. Это подтверждается приведенной выше информацией, которая говорит о том, что проект так и не вышел за пределы ранних стадий разработки.

По словам Джейсона Шрайера и Джеза Кордена, предыдущие слухи о том, что DLC для кампании Halo Infinite будет отменено, не соответствуют действительности, поскольку такого контента вообще не существовало. Разработчики 343 Industries в настоящее время сосредоточены на многопользовательской составляющей, и никаких однопользовательских DLC для Halo Infinite в активной разработке не находится.