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об игре
Halo Infinite 15.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.6 522 оценки

По слухам, бывшее руководство 343 Industries "разрушило" разработку сюжетной кампании Halo Infinite

butcher69
Новости

Бывшее руководство компании-разработчика Halo Infinite 343 Industries якобы виновно в "срыве" разработки кампании игры.

По словам создателя контента Rebs Gaming, известного своими новостями о серии Halo, разработка кампании для Halo Infinite была "разрушена" бывшим руководством 343 Industries. Он отметил, что команда разработчиков кампании игры была помещена в "коробку" без сотрудничества со студией, что привело к ее моральному опустошению.

Создатель контента отметил, что бывшие руководители 343 Industries верили в решение проблем за счет увеличения численности персонала, но такой подход не способствует сотрудничеству и инновациям в разработке игр. Команде сюжетной кампании не хватало сотрудничества, и она не получала объяснений по поводу некоторых решений, что усугубляло существующие проблемы. Внешнее тестирование также отсутствовало, что контрастировало с обширным фокус-тестированием предыдущих кампаний Halo. Внутреннее тестирование с помощью "дней игры" давало некоторую обратную связь, пока руководство внезапно не прекратило его, наряду с другими встречами поддержки.

По словам ютубера, неучастие руководства 343 Industries в тестировании еще больше затормозило прогресс. Команда, истощенная и напряженная, пыталась поднять боевой дух с помощью недельных хакатонов, на которых появлялись многообещающие прототипы вроде "Звездного истребителя". Однако руководство прекратило хакатоны и выбросило прототипы, ухудшив моральное состояние команды. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему истощению ресурсов и морального духа.

Ранее сообщалось, что 343 Industries не имеет в активной разработке DLC для сюжетной кампании Halo Infinite. Это подтверждается приведенной выше информацией, которая говорит о том, что проект так и не вышел за пределы ранних стадий разработки.

По словам Джейсона Шрайера и Джеза Кордена, предыдущие слухи о том, что DLC для кампании Halo Infinite будет отменено, не соответствуют действительности, поскольку такого контента вообще не существовало. Разработчики 343 Industries в настоящее время сосредоточены на многопользовательской составляющей, и никаких однопользовательских DLC для Halo Infinite в активной разработке не находится.

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