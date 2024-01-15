По слухам, масштабная королевская битва во вселенной Halo от Certain Affinity отменена

По слухам, неанонсированная королевская битва для Halo Infinite отменена от Certain Affinity под кодовым названием Project Tatanka была отменена еще до того, как о ней стало известно.

Несмотря на то что Halo Infinite, безусловно, добилась значительного успеха по сравнению с тем, в каком состоянии она вышла на рынок, можно с уверенностью сказать, что за последние несколько лет серия пережила не лучшие времена. Однако несколько лет назад дело обстояло иначе: в разработке находилось несколько многообещающих проектов Halo, о которых в последние годы почти ничего не слышно.

Благодаря последовательным сезонам и значимым обновлениям контента Halo Infinite наконец-то стала той игрой, которой всегда должна была быть.

Одним из таких неанонсированных проектов стала игра в жанре королевской битвы во вселенной Halo от Certain Affinity, которая помогала в разработке Halo Infinite. Эта неанонсированная игра называлась Project Tatanka, и впервые о ней сообщили еще в апреле 2022 года. В прошлом году Джейсон Шрайер из Bloomberg даже сообщал о проекте, говоря, что он развивался "в разных направлениях" после того, как начинался как королевская битва.

Мы уже давно ничего не слышали ни о проекте Tatanka, ни о будущем серии Halo, но, похоже, есть плохие новости для тех, кто надеялся на королевскую битву, ориентированную на спартанцев. Как сообщается на сабреддите GamingLeaksAndRumours, игровой инсайдер Shpeshal_Nick недавно рассказал об игре во время эпизода подкаста XboxEra и заявил, что она была отменена.

В ходе подкаста Shpeshal_Nick поднимает слух и сообщает, что инсайдер ColtEastwood заявил, что проект был отложен, что он затем подтверждает, что он и другие ведущие подкаста XboxEra также слышали об этом. Затем инсайдеры рассуждают о том, был ли проект отложен или отменен, а Shpeshal_Nick утверждает, что он был полностью отменен и вряд ли вернется.

Стоит напомнить, что в докладе Шрайера ранее утверждалось, что игра "эволюционировала" в нечто иное, нежели просто королевская битва, так что, над чем бы ни работала Certain Affinity, в конечном итоге она может увидеть свет как нечто иное, нежели игра в этом жанре. Однако сейчас Shpeshal_Nick и другие инсайдеры XboxEra, похоже, уверены, что проект просто закрыли и он не увидит свет.