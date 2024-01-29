Подготовка к обороне Рича в трейлере второго сезона сериала Halo

Во время матча чемпионата НФЛ фанаты Halo получили новый взгляд на второй сезон сериала Paramount+. В нем рассказывается о грядущем падении Рича и противоречивых планах, которые разрабатываются перед приходом Ковенанта.

В трейлере внимание уделяется не только Мастеру Чифу в исполнении Пабло Шрайбера, но и Джеймсу Акерсону в исполнении Джозефа Моргана. Как отмечает капитан Джейкоб Киз, Акерсон - "босс" и, похоже, готовит людей к предстоящему "тяжелому выбору". Трейлер продолжает показывать, что все не в ладах друг с другом, и дает нам представление о прибытии Ковенанта и ужасе, который он несет.

Премьера двух эпизодов сериала состоится уже 8 февраля, и, похоже.